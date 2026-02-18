Borsaya 2 yeni şirket daha katılıyor! SPK'dan halka arz onayları

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 2026/9 numaralı bülteninde Savur Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve Luxera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin ilk halka arz izahnamelerinin onaylandığı yer aldı.





SPK bülteninde yer alan bilgilere göre, onay verilen halka arzlara ilişkin detaylar şöyle:

Luxera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı

SPK'dan onay alan Luxera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın halka arzında, şirketin ortakları Ramazan Taş’ın sahip olduğu 8.500.000 TL nominal değerli B grubu, Emad Ragab’ın sahip olduğu 8.500.000 TL nominal değerli B grubu, Cemal Süleyman’ın sahip olduğu 8.500.000 TL nominal değerli B grubu, Ali Khalil’in sahip olduğu 4.500.000 TL nominal değerli B grubu paylar satışa konu edilecek.

Halka arzda 1 TL nominal değerli paylar 12,05 TL sabit fiyattan yatırımcılar tarafından satın alınabilecek, ek pay satışı ise yapılmayacak.

Luxera GYO halka arz süreciyle 240.000.00 TL'lik sermayesini bedelli olarak 90.000.00 TL yükselterek 330.000.000 TL'ye çıkaracak.

Savur Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı

Kurul'dan onay alan bir diğer şirket olan Savur GYO'nun halka arzında, şirketin ortağı konumunda bulunan Mehmet Ali Yıldıran’ın sahip olduğu 43.500.000 TL nominal değerli B grubu, Mehmet Sami Yıldıran’ın sahip olduğu 43.500.000 TL nominal değerli B grubu paylar halka arza konu edilecek.

1 TL nominal değerli şirket hisseleri 3,64 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak. Hisselere fazla talep gelmesi halinde ise ek pay satışı yapılmayacak.

874.600.000 TL mevcut sermayeye sahip Savur GYO, halka arzla birlikte 208.400.000 TL'lik bedelli sermaye artırımı gerçekleştirecek. İşlem sonunda şirketin sermayesi 1.083.000.000 TL'ye yükselecek.