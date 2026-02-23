Borsaya 2 yeni şirket geliyor: Savur ve Luxera için talep toplama tarihleri belli oldu

Savur Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile Luxera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. paylarını yatırımcılarla buluşturmaya hazırlanıyor.

Savur GYO 26 Şubat'ta talep toplayacak

Savur Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, sermaye artırımı ve ortak satışı yöntemiyle geniş kapsamlı bir halka arz gerçekleştiriyor. Şirket, 874,6 milyon TL olan mevcut sermayesini 1 milyar 83 milyon TL’ye çıkaracak.

208,4 milyon adet bedelli artırım, 87 milyon adet ortak satışı (Mehmet Sami Yıldırım ve Mehmet Ali Yıldırım) olmak üzere toplam 295,4 milyon adet B grubu pay.

Talep Toplama Tarihleri: 26 Şubat – 2 Mart 2026

Halka Arz Fiyatı: 3,64 TL (Sabit Fiyat)

Aracı Kurum: Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Luxera GYO 2 Mart'ta talep toplayacak

Konut projeleriyle tanınan Luxera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Mart ayının ilk günlerinde talep toplayarak sermaye yapısını güçlendirmeyi hedefliyor. Şirket sermayesi halka arz sonrası 240 milyon TL’den 330 milyon TL’ye yükselecek.

90 milyon adet sermaye artırımı, 30 milyon adet ortak satışı olmak üzere toplam 120 milyon adet B grubu pay.

Talep Toplama Tarihleri: 2-4 Mart 2026

Halka Arz Fiyatı: 12,05 TL

Aracı Kurum: Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Her iki halka arz da Tera Yatırım liderliğindeki konsorsiyum aracılığıyla, belirlenen tarihlerde sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle gerçekleştirilecektir.