  Borsaya '23 Nisan' düzenlemesi: Takas tarihleri değişti
Borsaya '23 Nisan' düzenlemesi: Takas tarihleri değişti

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tatili nedeniyle Borsa İstanbul'da takas işlemlerinin tarihinde değişiklik olacak.

Pay piyasasında, bugünkü işlemlerin takası 24 Nisan Cuma günü, yarınki işlemlerin takası 27 Nisan Pazartesi günü gerçekleşecek.

Borsada, 23 Nisan Perşembe günü işlem yapılmayacak.

Öte yandan Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda da (VİOP) endeks ve pay vadeli kontratlarda 23 Nisan 2026 tarihinde takas ve fiziki teslimat işlemleri gerçekleştirilmeyecek.

TEPAV’dan enflasyonda net uyarı: Para politikası tek başına yeterli değil!TEPAV’dan enflasyonda net uyarı: Para politikası tek başına yeterli değil!Ekonomi

 