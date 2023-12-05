Borsaya 3 yeni şirket geliyor: Talep toplama tarihleri belli oldu

Borsa İstanbul'a 3 yeni şirket daha geliyor. Halka arz onayı alan Sur Tatil Evleri GYO, Kuzey Boru ve Mega Metal için talep toplama tarihleri ve diğer halka arz detayları belli oldu.

Sur Yapı’nın iştiraki Sur Tatil Evleri GYO’nun 2,2 milyar TL büyüklüğündeki halka arzında Ziraat Yatırım Menkul Değerler AŞ lider, İntergral Yatırım Menkul Değerler AŞ eş lider olarak görev alacak.

Hisse başına fiyatın 49,18 TL olarak belirlendiği ve 45 milyon adet hissenin satışa sunulacağı halka arzın 22,5 milyon nominal TL tutarındaki kısmı sermaye artırımı, 22,5 milyon nominal TL tutarındaki kısmı ise ortak satışı yolu ile gerçekleştirilecek.

Sur Tatil Evleri GYO’nun halka açıklık oranı %26,87 olarak öngörülüyor.

Mega Metal'in halka arzında 28,30 TL fiyatla talep toplanacak

Mega Metal'in sermayesinin 225 milyon TL'den 265 milyon TL'ye bedelli artırımı sırasında oluşan 40 milyon TL pay ile mevcut ortaklardan Cüneyt Ali Turgut'un sahip olduğu 9,1 milyon TL ve Abdullah Turgut’un sahip olduğu 3,9 milyon TL nominal değerli B grubu paylar olmak üzere toplam 53 milyon TL değerli payların satışı gerçekleştirilecek.

Fazla talep gelmesi halinde mevcut ortaklardan Cüneyt Ali Turgut'a ait 6 milyon 825 bin TL ve Abdullah Turgut'a ait 2 milyon 925 bin TL nominal değerli B grubu payın ek satışı yapılacak.

Ek satışın gerçekleşmesi durumunda 62,75 milyon TL pay halka arz edilmiş olacak.

A1 Capital liderliğindeki halka Arz 28,30 TL sabit fiyatla ve Talep Toplama Yöntemi ile yapılacak.

Kuzey Boru'nun halka açıklık oranı yüzde 24 olacak

Kuzey Boru'nun 80 milyon TL olan sermayesinin 100 milyon TL'ye bedelli artırımı sırasında oluşan 20 milyon TL pay ile mevcut ortaklardan Mustafa Topgaç'a ait 1,6 milyon TL, Bülent Karaman'a ait 1,6 milyon TL ve Demet Karaman'a ait 800 bin TL nominal değerli B grubu payların satışı gerçekleştirilecek. Böylece toplam pay satışı 24 milyon TL olacak.

Borsa Birincil Piyasada Sabit Fiyatla Talep Toplama yöntemiyle gerçekleştirilecek halka arzda, 1 TL nominal değerli paylar 36,20 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.

Şirketin paylarının tamamının satışı durumunda halka açıklık oranı yüzde 24, halka arz büyüklüğü 868,8 milyon TL olacak.

Halka arza Tacirler Yatırım liderliğinde gerçekleştirilecek.