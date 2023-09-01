Borsaya iki şirket daha geliyor

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Tarım Kredi Kooperatifleri ve Gübretaş'ın iştiraki Tarkim'in halka arzına izin verdi. Dün akşam yayımlanan SPK bültenine göre sermaye artırımı yöntemiyle yapılacak satış kapsamında şirketin sermayesi 5 milyon lira nominal tutarda artışla 21 milyon liraya yükseltilecek.

Halk arzda 1 lira nominal değerli hisse 10.7 liradan satılacak. Hisselerin tamamının satılması halinde halka arz büyüklüğü 537.5 milyon lira, yani yaklaşık 20 milyon dolar, şirketin halka açıklık oranı yüzde 23.8 olacak.

Halka arz gelirlerinin yüzde 30'u Turgutlu'da yapılacak fabrika yatırımında, yüzde 25'i kısa vadeli borçların ödenmesinde, yüzde 25'i işletme sermayesinde kullanılacak. Şirket bu oranları yüzde 10 artırıp indirebilecek

Gıpta'nın halka arzını onay

SPK, kağıt kırtasiye ve ambalaj üreticisi Gıpta'nın halka arzına izin verdi. Dün akşam yayımlanan SPK bültenine göre sermaye artırımı ve ortak satışı yöntemiyle yapılacak satış kapsamında şirketin sermayesi 32 milyon lira nominal tutarda artışla 132 milyon liraya yükseltilecek.

Halka arzda ayrıca Bilge Grup Kağıtçılık, CPR Enerji Üretim, Nazım Pınar ve diğer hissedarlara sahip 8 milyon lira nominal tutarda hisse satılacak.

Halk arzda 1 lira nominal değerli hisse 20.9 liradan satılacak. Hisselerin tamamının satılması halinde halka arz büyüklüğü 836 milyon lira, yani yaklaşık 31 milyon dolar, şirketin halka açıklık oranı yüzde 30.3 olacak.

Halka arz gelirlerinin yüzde 35-40'ı yurtiçi üretim kapasitesinin artırılması, yüzde 40-45'i işletme sermayesi, yüzde 25-30'u finansal borçların ödenmesi için kullanılacak.