Borsaya iki yeni şirket daha geliyor: Talep toplama tarihleri belli oldu

Dünya Varlık Yönetim AŞ'nin halka arzında 22-23-24 Ocak tarihlerinde; Mopaş Marketçilik Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'nin halka arzında ise, 21-22-23 Ocak tarihlerinde talep toplanacak.

Mopaş Marketcilik'in 230 milyon TL olan sermayesinin 273 milyon TL'ye bedelli artırımı sırasında oluşan 43 milyon TL pay ile mevcut ortakları Fatma NarmanN Ülkü’nün sahip olduğu 2 milyon 903 bin 258 TL nominal değerli B grubu paylar, Abdülmecit Demirer’in sahip olduğu 2 milyon 374 bin 481 TL nominal değerli B grubu paylar, Selahattin Şen’in sahip olduğu 1 milyon 676 bin 610 TL nominal değerli B grubu paylar, Haci Ferşat Narman’ın sahip olduğu 1 milyon 450 bin 196 TL nominal değerli B grubu paylar, Zekeriya Narman'ın sahip olduğu 1 milyon 421 bin 536 TL nominal değerli B grubu paylar, Haci Mustafa Narman’ın sahip olduğu 1 milyon 308 bin 329 TL nominal değerli B grubu paylar, Haci Dursun Narman’ın sahip olduğu 1 milyon 308 bin 329 TL nominal değerli B grubu paylar, Nedim Kurt’un sahip olduğu 924 bin 285 TL nominal değerli B grubu paylar, Eyüp Narman’ın sahip olduğu 366 bin 848 TL nominal değerli B grubu paylar, Mahmut Celal Seyrek’in sahip olduğu 217 bin 816 TL nominal değerli B grubu paylar, Solmaz Şen’in sahip olduğu 94 bin 578 TL nominal değerli B grubu paylar, Murat Selçuk Şen’in sahip olduğu 94 bin 578 TL nominal değerli B grubu paylar, Serpil Tuba Şen’in sahip olduğu 94 bin 578 TL nominal değerli B grubu paylar ve Mehmet Serkan Şen’in sahip olduğu 94 bin 578 TL nominal değerli B grubu paylar olmak üzere toplam 57 milyon 330 bin TL pay halka arza konu edilecek.

1 TL nominal değerli paylar 35,00 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.

Halka arz işlemi; İnfo Yatırım liderliğinde oluşturulan konsorsiyum tarafından “Sabit Fiyatla Talep Toplama” ve “En İyi Gayret Aracılığı” yöntemi ile gerçekleştirilecek.

Halka arzda pay başına satış fiyatı 35 TL olarak belirlenirken, şirket paylarının Borsa İstanbul (BİST) Yıldız Pazar’da “MOPAS” koduyla işlem görmesi planlanıyor.

Halka açıklık oranının yüzde 21 olarak gerçekleşmesi öngörülürken, halka arz büyüklüğünün ise yaklaşık 2 milyar 6 milyon 550 bin TL olması hedefleniyor.

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, Hızlı tüketim perakendeciliği sektöründe faaliyet gösteren Mopaş Marketçilik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. halka arz oluyor. Halka arz 21-22-23 Ocak 2025 tarihlerinde MOPAS koduyla “Sabit Fiyatla Talep Toplama” yöntemi ile gerçekleşecek.

“Halka arz kurumsallaşma yolunda stratejik bir adım olacak”

Halka arzı, şirketin kurumsal yönetim ilkelerini daha da güçlendirmesi, daha şeffaf bir yapıya kavuşması ve karar alma süreçlerini iyileştirmesi açısından stratejik bir adım olarak değerlendiren Mopaş Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili H. Mustafa (Reşat) Narman, “Halka arz büyüme ivmemize önemli bir katkı sağlayacak. Hedefimiz; halka arz ile geniş bir yatırımcı kitlesine ulaşarak sermaye piyasalarının gücünü arkamıza almak. Halka arzdan elde edilecek geliri, yeni mağaza açılışları, mevcut mağazaların yenilenmesi ve teknolojik altyapının geliştirilmesi gibi büyüme odaklı yatırımlarımızda değerlendirmeyi planlıyoruz. Sağlayacağımız finansman ile daha hızlı büyüme, marka bilinirliğimizin ve prestijimizin artması, daha dinamik ve güçlü bir yapıya kavuşarak sektördeki konumumuzun güçlenmesi gibi şirketimize önemli katkılar sunacağına inanıyoruz. Ayrıca, halka arz ile daha güçlü, şeffaf ve rekabetçi bir yapıya kavuşarak yatırımcılar, müşteriler ve iş ortaklarımız nezdinde güvenilirliğimizi artıracağız” dedi.

Dünya Varlık Yönetim'de ne zaman talep toplanacak?

Dünya Varlık Yönetim'in 185 milyon 8 TL olan sermayesinin 217 milyon 600 bin 8 TL'ye bedelli artırımı sırasında oluşan 32,6 milyon TL pay ile mevcut ortaklardan Vector Holdings S.à.r.l.’nin sahip olduğu 28 milyon 600 bin 350 TL ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın (EBRD) sahip olduğu 3 milyon 999 bin 650 TL nominal değerli (B) grubu paylar olmak üzere toplam 65,2 milyon TL pay halka arza konu edilecek.

Fazla talep gelmesi halinde mevcut ortaklardan Vector Holdings'in sahip olduğu 11 milyon 440 bin 140 TL ve EBRD'nin sahip olduğu 1 milyon 599 bin 860 TL nominal değerli paylar olmak üzere toplam 13 milyon 40 bin TL nominal değerli (B) grubu payın ek satışı gerçekleştirilebilecek.

İnfo Yatırım liderliğinde gerçekleştirilecek halka arzda talepler 38,44 TL sabit fiyat ile toplanacak. Halka arz alka Arz Eşit Dağıtım Yöntemi ile yapılacak.