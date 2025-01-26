Borsaya iki yeni şirket geliyor: Talep toplama tarihleri belli oldu

Birleşim Grup Enerji'nin 500 milyon TL olan sermayesinin 577 milyon TL'ye bedelli artırımı sırasında oluşan 77 milyon TL pay ile mevcut ortaklardan Mesut Altan'ın sahip olduğu 19,25 milyon TL ve İdris Çakır'ın sahip olduğu 19,25 milyon TL grubu paylar olmak üzere toplam 115,5 milyon TL pay halka arza konu edilecek.

İnfo Yatırım Menkul Değerler AŞ liderliğinde gerçekleştirilecek halka arzda, 1 TL nominal değerli paylar 12,14 TL sabit fiyat üzerinden satışa çıkacak. Halka arz büyüklüğü 1,4 milyar TL, açıklık oranı yüzde 20,02 olacak.

Seranit halka arzında 27-28-29 Ocak tarihlerinde talep toplanacak

Seranit Granit Seramik Sanayi ve Ticaret AŞ halka arzında 27-28-29 Ocak tarihlerinde talep toplanacak. Seranit'in 300 milyon TL olan sermayesinin 428,6 milyon TL'ye bedelli artırımı sırasında oluşan 128,6 milyon TL pay ile mevcut ortak Avni Çelik'e ait 21,45 milyon TL nominal değerli (B) grubu paylar olmak üzere toplam 150 milyon 50 bin TL pay halka arza konu edilecek.

Halk Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin konsorsiyum liderliğinde gerçekletirilecek halka arzda, 1 TL nominal değerli paylar 12,00 TL sabit fiyat üzerinden satılacak.

Halka arz işlemlerinde kullanılacak olan pay kodu "SERNT" olarak belirlendi. Satış sonrası halka açıklık oranı %35,01 olacak.

Seramik sektöründe 164 seri, 23 farklı ebat ve 1000'in üzerinde renk ve desen alternatifi sunan Seranit, konutlardan hastanelere, alışveriş merkezlerinden ulaşım ağlarına, kültür merkezlerinden turizm yapıları ve marketlere kadar birçok farklı alanda tercih ediliyor.

Seranit, Türkiye’de 93, yurt dışında 40 ülkede 55 satış noktasıyla hizmet veriyor.