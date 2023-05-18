Borsaya iki yeni şirket: İlk işlemlerde primli
Bien Yapı ve Kayseri Şeker, bugün Yıldız Pazar'da işlem görmeye başladı. Bien Yapı açılışta yüzde 0,37 artarken; Kayseri Şeker'in payları ise tavan fiyata yükseldi. İki şirketin paylarındaki değer artışı şu dakikalarda da devam ediyor.
Bien Yapı Ürünleri Sanayi Turizm ve Ticaret A.Ş. ve Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladı. BIENY koduyla işlem görmeye başlayan Bien’in halka açıklık oranı yüzde 20,0, halka arz büyüklüğü ise 3,1 milyar TL oldu. "KAYSE.E" koduyla işlem gören Kayseri Şeker'in halka arz büyüklüğü ise, 1,7 milyar TL oldu.
Bien Yapı yüzde 2'nin üzerinde yükselişte
Bien Yapı, ilk işlemlerde yüzde 0,37 oranında yükselirken 42,96 TL'ye yükseldi. Bien Yapı, 44,90 TL'ye kadar yükselirken; saat 10.38 itibarıyla yüzde 2,76 yükselişle 44,00 TL'de işlem görüyor.
Kayseri Şeker açılışta tavan oldu
Kayseri Şeker, açılışta tavan fiyatı olan 17,89 TL'ye yükselirken; saat 10.55 itibarıyla yüzde 7,31 oranında yükselişle 17,45 TL'de işlem görüyor.