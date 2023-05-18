Borsaya iki yeni şirket: İlk işlemlerde primli

Bien Yapı Ürünleri Sanayi Turizm ve Ticaret A.Ş. ve Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladı. BIENY koduyla işlem görmeye başlayan Bien’in halka açıklık oranı yüzde 20,0, halka arz büyüklüğü ise 3,1 milyar TL oldu. "KAYSE.E" koduyla işlem gören Kayseri Şeker'in halka arz büyüklüğü ise, 1,7 milyar TL oldu.

Bien Yapı yüzde 2'nin üzerinde yükselişte

Bien Yapı, ilk işlemlerde yüzde 0,37 oranında yükselirken 42,96 TL'ye yükseldi. Bien Yapı, 44,90 TL'ye kadar yükselirken; saat 10.38 itibarıyla yüzde 2,76 yükselişle 44,00 TL'de işlem görüyor.

Kayseri Şeker açılışta tavan oldu

Kayseri Şeker, açılışta tavan fiyatı olan 17,89 TL'ye yükselirken; saat 10.55 itibarıyla yüzde 7,31 oranında yükselişle 17,45 TL'de işlem görüyor.