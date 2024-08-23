Borsaya yeni bir şirket daha geldi

Borsa İstanbul’da düzenlenen Gündoğdu Gıda'nın gong töreni, Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, TOBB Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, İSTİB Meclis Başkanı Ahmet Bülent Kasap, Gündoğdu Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Zülküf Kopuz, Gündoğdu Gıda Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mustafa Kopuz, Gündoğdu Gıda Genel Müdürü Hakan Tokgöz, ALB Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Salih Albayrak ve davetlilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Gündoğdu Gıda'nın halka arzı, “Borsa’da Satış - Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi” ile 15-16 Ağustos'ta gerçekleşirken, yatırımcılardan 3,5 kat talep toplandı.

Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, törende yaptığı konuşmada, Gündoğdu Gıda'nın uzun yıllara dayalı tecrübesiyle güven veren, ürünlerinin kalitesiyle ve yenilikçi yaklaşımıyla başarıyı yakalayan köklü bir şirket olduğunu söyledi.

Gündoğdu Gıda'nın halka arzdan elde ettiği gelirle sürdürülebilir bir büyüme hedeflediğini belirten Ergun, "Bugün borsamızda işlem görmeye başlayarak, bir yandan kurumsallaşma yolunda önemli bir adım atarken, diğer yandan marka değerini de güçlendirecektir. Başta şirketin yöneticileri, çalışanları, aracı kurum yetkilileri olmak üzere halka arzda emeği geçen herkese teşekkür ediyor, Gündoğdu Gıda’ya hoş geldiniz diyorum.” ifadelerini kullandı.

"Elde edilen geliri sermayemizi güçlendirmekte kullanacağız"

Gündoğdu Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Zülküf Kopuz da yaklaşık 600 bin yatırımcının güvenini sağlayarak halka arzı başarıyla tamamladıklarına dikkati çekerek, "Biliyoruz ki şirketimizin halka arzına katılan yatırımcılar gibi bundan sonraki süreçte borsadan hisse senedimizi alacak yatırımcılar da bize inanarak bu yatırımları gerçekleştirecek. Biz de Gündoğdu Gıda olarak önümüzdeki dönemde atacağımız tüm adımları bu gerçeği aklımızdan hiç çıkarmadan gerçekleştirecek ve küçük yatırımcıların haklarını ve çıkarlarını her şeyin önünde tutacağız” diye konuştu.

Gündoğdu Gıda Genel Müdürü Hakan Tokgöz ise 49 yıllık geçmişlerine çok önemli başarılar sığdırdıklarını ve halka arzla birlikte başarılarını taçlandırdıklarını vurguladı.

Halka arzdan elde edecekleri geliri işletme sermayesini güçlendirmek için kullanacaklarını kaydeden Tokgöz, şu bilgileri paylaştı:

"Manisa Salihli’de bulunan üretim tesisi, Ödemiş’te bulunan süt toplama merkezi ve 200’ü aşkın çalışanımız ile gıda sektörüne değer katıyoruz. Kurulduğumuz günden bu yana çiftlikten sofraya kalite anlayışımızla tüketicilerimizin güvenini kazandık ve tamamen öz sermayeyle büyüdük. Bir taraftan üretim kapasitemizi artırırken, diğer taraftan da pazar payımızı genişletip, kurumsallaşma sürecimizi hızlandıracağız. Halka arzımız kaliteli ve sağlıklı süt ürünleri üretme vizyonumuzu daha da ileri taşırken, kurumsallaşma hedefimize ulaşmamızda da kritik bir rol oynayacak. Kurumsallaşma, şeffaflık ve sürdürülebilir büyüme, stratejimizin temel taşları olarak en önemli yol göstericimiz olacak.”

Tokgöz, gıda sektöründeki artan talep ve değişen tüketici tercihlerine yanıt verebilmek için ürün yelpazelerini genişleteceklerini ve yenilikçi çözümler sunmaya devam edeceklerini belirtti. Gündoğdu Gıda ürünlerini global pazarlara taşımak istediklerini ifade eden Tokgöz, şunları kaydetti:

"Gündoğdu Gıda lezzetlerini tüm dünyaya tanıtmak istiyoruz. Bu doğrultuda iç pazardaki gücümüzü ihracat pazarlarında da görmek için var gücümüzle çalışacağız. Sağlam finansal yapımız, etkin kaynak yönetimimiz ve sürdürülebilir büyüme hedeflerimizle, yatırımcılarımız için sürdürülebilir değer yaratmak en önemli hedeflerimiz arasında. Hedeflerimize ulaşırken şirketimizin öncelikleri arasında yer alan çevresel ve sosyal sürdürülebilirlik kapsamında üretim süreçlerimizde enerji verimliliğini artırmaya, su tüketimini azaltmaya ve yerel üreticilerimizi desteklemeye devam edeceğiz. Bu yaklaşımla hem çevreye hem de topluma sağladığımız katkıyı, çok daha yukarılara taşıyacağımıza inanıyoruz.”

ALB Yatırım Genel Müdürü İbrahim Çetin de ilk kez bir halka arza liderlik etmenin heyecanını yaşadıklarını ve bu başarılı halka arzın bir parçası oldukları için mutu olduklarını söyledi.