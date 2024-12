Borsaya yeni bir şirket daha geldi

Halka arz fiyatı pay başına 20 lira olarak belirlenen şirketin 31 milyon lira nominal değerli payları sermaye artırımı, 11 milyon lira nominal değerli payları ortak satış olmak üzere, nominal değeri 42 milyon lira olan payları satışa çıkacak. Halka arz büyüklüğünün 840 milyon lira olması beklenirken, halka arzla şirketin yüzde 25'i halka açılmış olacak.

Çağdaş Cam Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Raşit Pirinç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şirketlerinin Ömer Seyfettin Pirinç tarafından Aydın'ın Kuyucak ilçesinde üretim hayatına başlamış bir aile şirketi olduğunu söyledi.

Pirinç, işlerinde ehil, kabiliyetli ve profesyonel bir ekiple çalışmalarını sürdürdüklerini ve bu ekibin de verdiği destekle cam alanında dünyada tedarik zincirinin önemli bir parçası olarak faaliyet gösterdiklerini aktararak, Aydın'da Kuyucak ve Nazilli Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile Manisa OSB olmak üzere toplam üç yerleşkede cam işleme ve satış yaptıklarını belirtti.

Türk cam sanayisinin Şişecam liderliğinde çok önemli bir ivme yakaladığına ve bununla beraber Türkiye'de çok kabiliyetli, sektöründe başarıyla ilerlemiş önemli firmaların bulunduğuna dikkati çeken Pirinç, kendilerinin de kaliteli ürünleri ve beşeri kaynaklarıyla bu alanda hizmet veren bir şirket olduklarının altını çizdi.

Pirinç, "Bazı ürün gruplarında Türkiye'de hiç yapılmayan ürünler üretiyoruz. Örneğin şu anda solar camlarda solar panel ihtiyaçlarında olan iki milimetre Bifacial panellerde bu camı işleyebilen yetkinlikteki nadir şirketlerdeniz. Yine buna ek olarak beyaz eşya camlarında özellikle ticari soğutucu bölümünde yüksek üretim kabiliyetimizle ve AR-GE kabiliyetimizle dikkat çekiyoruz. Bununla birlikte sektörümüzde içinde camın olduğu her alanda faaliyet gösterdiğimiz her operasyonda çalışmalarımızı sürdürüyoruz." şeklinde konuştu.

"Çağdaş Cam'ın global tedarik zincirlerinin bir parçası olması gerekiyor"

Pirinç, Çağdaş Cam markasını uzun yıllardır dikkatle koruduklarını ve artık bu markayı halka arzla birlikte Türkiye'nin göz bebeği konumuna getirmek istediklerini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz zaten ekibimizle birlikte Çağdaş Cam'ı Türkiye'de ve yakın coğrafyada bulunduğu sektörde kendisinden söz ettiren bir işletme haline getirdik. Fakat artık Çağdaş Cam'ın global tedarik zincirlerinin bir parçası olması gerekiyor. Bunu yapabilmek adına da halka arzın özellikle kurumsal yönetim ilkeleri, sürdürülebilirlik, şeffaflık alanlarında bizim gibi dinamik çalışan bir işletme için muazzam değer katacağını düşündük. Özellikle orta ve uzun vadede dünyanın yeniden şekillendiği, tedarik zincirinin yeniden kurgulandığı bir ortamda, doğru zamanın bugün olduğunu düşündük ve bu amaçla, bu motivasyonla halka arz için yola çıktık."

Halka arzdan elde edilecek gelirlerin kullanım yerlerine ilişkin, taahhütlerini, izahnamelerinin fon kullanım raporu bölümünde belirttiklerine işaret eden Pirinç, halka arzdan gelen gelirlerinin bir kısmını, Manisa OSB'de firmalarına tahsis edilmiş olan araziye bir fabrika kurmak ve burada üretim yapmak için kullanacakları bilgisini paylaştı.

Pirinç, "Bu fabrikayı hızla tamamlamayı hedefliyoruz. Bunun dışında yine fon kullanım raporumuzda belirtilen güneş enerjisi yatırımlarımız olacak. Halihazırda elektrik üretimi gerçekleştiren, 3,7 megavat bir çatı GES'imiz (güneş enerjisi santrali) var. Bu gücü daha da yükselterek arazi GES yatırımlarıyla devam ettireceğiz. Aynı şekilde takdir edersiniz, kurumsallaşmanın en önemli ayağından bir tanesi dijitalleşme. Çünkü kurumsallaşmayı dijitalleşmeyle desteklemediğiniz zaman sürdürülebilir kılamıyorsunuz. O yüzden yine fon kullanım raporumuzda yüzde 1 ila 3 arasında bir dijital dönüşüm bütçesi belirttik. Tabii ki, dünyada ve sektörümüzde olan her türlü fırsatı değerlendirmek adına işletme sermayesi olarak da kullanacağımız bir miktar var." ifadelerini kullandı.

Fon kullanım raporunda belirtikleri faaliyetleri hayata geçirmenin, Çağdaş Cam'ı ciddi derecede ileriye taşıyacak bazı adımların öncü habercisi olacağı değerlendirmesinde bulunan Pirinç, "Tüm bunlar dışında gerek yurt içinde gerek yurt dışında sektörümüzle alakalı dikkatimizi çeken her türlü fırsatı hassasiyetle değerlendireceğiz. Biz çalışmalarımızı matematiğin verdiği sonuçlara göre yapan, bastığı zeminin sağlam olmasını isteyen ve güçlü kasları üzerinde odaklanarak motivasyonunu sağlayan bir işletmeyiz. Aynı şekilde bu tanıma uygun her içinde cam olan her türlü proje, her türlü yeni inovatif düşünce bizim odağımızda olacak." açıklamalarında bulundu.

4 kıtada ulusal ve uluslararası müşteriler

Avrupa'nın en büyük cam işleme kapasitesine sahip şirketleri arasında yer alan Çağdaş Cam, Manisa OSB'de yaklaşık 41 bin metrekare alana kurulu fabrikasında enerji camları işleme faaliyetlerini, Aydın Kuyucak'ta yaklaşık 20 bin metrekare alana kurulu fabrikasında ev ve ticari beyaz eşya grubu camlar ve enerji camları işleme faaliyetlerini, Nazilli OSB'de ise yaklaşık 10 bin metrekare alana kurulu tesisinde ticari camlar ana ürün grubunda yer alan ürünlere yönelik cam ticareti gerçekleştiriyor.

Şirket, 2021'de yaklaşık 2,4 milyon metrekare, 2022'de yaklaşık 3,3 milyon metrekare, 2023'te de yaklaşık 4,3 milyon metrekare cam işleyerek, üretim miktarlarını her yıl artırıyor. Bununla birlikte yıllık yaklaşık 30 bin ton ve üzeri cam satışı gerçekleştiriyor. Manisa OSB'de yaklaşık 9 bin metrekare alana sahip yatırımına devam eden Çağdaş Cam'ın, Manisa OSB'de fabrika kurulumuna hazır, yaklaşık 30 bin metrekare arazisinde ise bu ay itibarıyla inşaat çalışmalarına başlandı.

Türkiye'de cam alanında ilk tasarım merkezine sahip olan şirket, yeni ürünler geliştirerek beyaz eşya sektörüne değer katmayı amaçlıyor. Enerji camlarında dünya standartlarında üretim gerçekleştiren Çağdaş Cam, 2 milimetre gibi oldukça ince solar cam işleme kabiliyetine sahip bir şirket olarak, ithalatı azaltarak cari açığın düşürülmesine destek olmayı ve ihracatla ülke ekonomisine döviz girdisi sağlamayı sürdürmeyi hedefliyor.

Dijital ve yeşil dönüşüm çalışmalarına devam eden şirket, Manisa OSB ve Nazilli OSB tesislerinin çatısında devreye aldığı yaklaşık 3,7 megavatlık GES ile tükettiği elektriğin bir kısmını kendi ürettiği yenilenebilir enerjiden karşılıyor.