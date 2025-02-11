Borsaya yeni bir şirket daha geldi! İşte ilk işlem günündeki hisse hareketi

Borsa İstanbul’da gong, Öztüre Holding iştiraki Vişne Madencilik için çaldı. Halka arz sürecini yatırımcılardan aldığı 1,23 kat taleple tamamlayan Vişne Madencilik, bugün yapılan gong töreniyle birlikte VSNMD koduyla, Borsa İstanbul Ana Pazar’da işlem görmeye başladı.

Vişne Madencilik’in gong töreni Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Vişne Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Cem Öztüre, Tolga Öztüre, Elif Öztüre, Vişne Madencilik Genel Müdürü Nurol Şengel, Tera Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Emir Sarpyener, Tera Yatırım Kurumsal Finansman Genel Müdür Yardımcısı Ethem Umut Beytorun, Vişne Madencilik çalışanları ve çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleşti.

Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun, “Vişne Madencilik, kireç taşı madenciliğinde sektörünün önde gelen ülkemizin değerli bir şirketidir. Fabrikaları ve entegre işleme tesisleriyle, birçok sanayi sektörüne ve ülkemiz ekonomisine önemli bir katkı sağlamaktadır. Vişne Madencilik, artan talebi karşılamak, ihracat pazarını genişletmek, kapasitesini artırmak, modernizasyonunu gerçekleştirmek, verimliliği artırmak hedefleriyle, büyümek için gerekli olan yatırımlarını gerçekleştirebilmek amacıyla ihtiyaç duyulan finansmanı halka arz yoluyla sağlamayı tercih etmiştir. Ben bu tercihlerinden dolayı şirketin değerli yöneticilerini tebrik ediyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Vişne Madencilik’e Borsamız ailesine hoş geldiniz diyor, bu halka arzın sermaye piyasalarımıza hayırlı olmasını diliyorum” ifadeleri kullandı.

“Yatırımcılarımızın güvenine layık olmak önceliğimiz”

72 yıllık şirket tarihlerinde önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktıkların ifade eden Vişne Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Cem Öztüre, “Vişne Madencilik olarak halka arzımızı özellikle bireysel yatırımcıların ilgiyle tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Böylesi ilgi görmek gelecek hedeflerimiz için bize motivasyon kaynağı oldu. Artık yüzbinlerce ortağı olan büyük bir aile olduk. Yolumuza daha kurumsal, şeffaf ve halka açık bir şirket olarak devam ederken, yatırımcılarımızın güvenine layık olmak her zaman önceliğimiz olacak. Halihazırda yatırımlarımıza devam eden bir şirketiz. Halka arzdan elde edeceğimiz gelirle de yatırımlarımıza kaynak sağlayacağız. Halka arzımız şüphesiz hedeflerimize daha hızlı ulaşmamızı imkan sunacak. Yatırımlarımızı devreye alarak sürdürülebilir büyümemize devam etmeyi, ülkemize ve yeni ortaklarımıza sağladığımız değeri daha da artırmayı istiyoruz. Bu doğrultuda bugüne kadar olduğu gibi önümüzdeki dönemde de var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

“Yatırımcıların ilgisi şirketin gücüne olan güvenin göstergesi”

Halka arzın başarıya ulaşmasına katkı sağlamış olmanın gururunu yaşadıklarını belirten Tera Yatırım Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Emir Münir Sarpyener, “Vişne Madencilik 810 bin ton/yıl kireç üretim kapasitesi ile faaliyet gösterdiği bölgelerde lider konumundadır. Türkiye çapında ikinci büyük üretici olarak sektörde güçlü bir konuma sahiptir. Bugün böyle güçlü bir Şirketi Borsa İstanbul'a kazandırmanın sevincini yaşarken, Türkiye’nin güçlü ekonomik altyapısını daha da güçlendirme, madencilik sektöründeki büyümeye olanak tanıma, sürdürülebilir ve yenilikçi projelere kaynak sağlama adına da çok değerli bir adım atıldığına inanıyoruz. Şirketin halka arz gelirlerini, yatırımlarında kullanılacak olması, ayrıca yurtdışı pazarındaki büyüme hedefleri ve özellikle Afrika, Amerika, Suriye ve Ortadoğu’daki projelerle, katma değeri yüksek ürünlere odaklanarak ihracat oranını artırmayı hedeflemesi Şirkete olan güvenimizi destekleyen unsurlardır. Yatırımcıların Vişne Madencilik’e gösterdiği ilgi, şirketin gücüne ve büyüme potansiyeline olan güvenin açık bir göstergesidir. Bu vesileyle, şirkete ve bize güvenerek bu halka arza katılım gösteren tüm yatırımcılara teşekkür ederiz” diye konuştu.