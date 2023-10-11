Borsaya yeni bir şirket daha geliyor

Borsa İstanbul'un Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamaya göre, Meka Beton payları 12 Ekim'den itibaren Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacak. Şirketin payları, 25 TL baz fiyattan, "MEKAG.E" hisse koduyla işlem görürecek.

KAP'a yapılan açıklamanın detayları şöyle:

"Meka Beton Santralleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.'nin (Şirket) sermayesini temsil eden 62.500.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen 16.900.000 TL nominal değerli Şirket payları 12/10/2023 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 25 TL/pay baz fiyat, "MEKAG.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir. "