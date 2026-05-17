Borsaya yeni bir şirket daha katılıyor: Halka arzına 8,29 kat talep

Ekinciler Demir ve Çelik Sanayi A.Ş.’nin halka arzında toplam büyüklük 2,34 milyar TL olarak gerçekleşti. Şirketin paylarına yönelik talep toplama işlemleri 13-14-15 Mayıs 2026 tarihlerinde “Sabit Fiyatla Talep Toplama” yöntemiyle tamamlandı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, halka arzda birim pay fiyatı 45 TL olarak belirlenirken, halka arz edilen 52 milyon TL nominal değerli payların tamamının satışı gerçekleştirildi.

Halka arza yatırımcılardan yoğun talep geldi. Yurt içi bireysel yatırımcı kategorisinde planlanan tahsisatın yaklaşık 2,36 katı talep oluşurken, yüksek talepte bulunan yatırımcılardan gelen talep 45,97 kat seviyesine ulaştı. Yurt içi kurumsal yatırımcı talebi 8,04 kat, yurt dışı kurumsal yatırımcı talebi ise 1,71 kat olarak gerçekleşti.

Toplamda halka arz edilen paylara, planlanan satış tutarının yaklaşık 8,29 katı talep geldiği bildirildi.