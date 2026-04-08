Borsaya yeni bir şirket geliyor! İşlem tarihi belli oldu

Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin (Ağaoğlu Avrasya GYO) sermayesini temsil eden toplam 701 milyon TL nominal değerli payları, Borsa İstanbul Kotasyon Yönergesi’nin 12’nci maddesi çerçevesinde kota alınarak Yıldız Pazar’da işlem görmeye hak kazandı.

Şirketin halka arz edilen 176 milyon TL nominal değerli payları, 9 Nisan 2026 tarihinden itibaren Yıldız Pazar’da işlem görmeye başlayacak. Paylar, 21,10 TL baz fiyat ve "AAGYO.E" kodu ile sürekli işlem yöntemiyle alınıp satılabilecek. Bu sırada maksimum emir değeri 1 milyon TL olarak belirlendi.

Uzmanlar, Ağaoğlu Avrasya GYO’nun Yıldız Pazar’a kotasyonunun, şirketin likiditesini artırması ve yatırımcı tabanını genişletmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.