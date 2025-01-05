Borsaya yeni bir şirket geliyor: SPK onayladı

FCR GYO, halka arza hazırlanıyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre, halka arzdan elde edeceği sermayeyi tamamen yeni yatırımlara ve büyüme odaklı projelere yönlendirecek.

FCR GYO Yönetim Kurulu Başkanı Fecri Koca şirketin gelecek hedeflerini şu sözlerle anlattı:

“Halka arzdan elde edeceğimiz kaynakları, sağlık turizmini destekleyecek; tıp merkezleri, şehir otelleri ve nitelikli konut projelerine yatırmayı planlıyoruz. Hedefimiz; FCR GYO’yu sadece yerel değil, uluslararası alanda da güçlü bir marka haline getirmek.”