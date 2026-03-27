Borsaya yeni bir şirket geliyor! SPK'dan yeni halka arz onayı
Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin halka arz onay verdi.
Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 26 Mart 2026 tarihinde yayımladığı 2026/18 numaralı bültenden Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ halka arzına onay verdi.
Ağaoğlu Gayrimenkul'ün halka arz büyüklüğünün 3.713.600.000 TL olacağı belirtildi.
Halka arz edilecek 176.000.000 adet payın 105.652.000 adeti sermaye artırımı, 70.348.000 adeti ise ortak satışı şeklinde satılacak.
Şirket önümüzdeki günlerde onaylı izahnamesini yayınlayacak ve halka arz detayları belli olacak.