Borsaya yeni şirket geliyor: Talep toplama tarihleri belli oldu

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Armada Gıda'nın halka arzını onayladı. Global Menkul Değerler liderliğindeki geniş katılımlı bir konsorsiyum tarafından halka arz olacak şirket, 25-26-27 Aralık tarihlerinde “Talep Toplama” yöntemi ile 40,00 TL fiyat ve ARMGD kodu ile talep toplayacak.

Armada Gıda, Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşunun belirlendiği ISO 500 listesinde 2023 yılı itibarıyla 301. sırada bulunuyor. Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu’dan tedarik ettiği ürünler ile 2023 yılında bakliyat ürünleri ihracatının %7,2’sini gerçekleştiren Armada Gıda, hububat ürünleri ihracatının da %7,4’ünü gerçekleştirmiştir.

Yıllık 725 bin ton üretim kapasitesi bulunan ve gelirlerinin yaklaşık %70’ini ihracat yoluyla gerçekleştiren Armada Gıda, aynı zamanda yurt dışı organik pazarın da önemli bir oyuncusu durumunda. Yurt içi ve yurt dışında 60 milyon doları aşan yatırım planı bulunan Armada Gıda, 25 yılı aşkın süredir uluslararası yardım kuruluşları ile de iş birlikleri gerçekleştiriyor.