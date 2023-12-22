Borsaya yeni endeks geliyor
Borsa İstanbul YKB Arıcan, BIST 500 Endeksini bugün itibarıyla hayata geçirileceğini açıkladı.
Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erişah Arıcan, BIST 500 Endeksini bugün itibarıyla hayata geçirileceğini açıkladı.
Borsa İstanbul tarafından 22 Aralık 2023 tarihinden itibaren BIST 500 Endeksi'nin hesaplanmaya başlamasına karar verildi.
Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, Borsa İstanbul'da işlem gören 500 pay BIST 500 Endeksi kapsamında yer alıyor.
BIST 500 Endeksi 01.11.2023 tarihinden itibaren gün sonu verilerden, 22.12.2023 tarihinden itibaren eş anlı verilerden hesaplanmaya başlandı.