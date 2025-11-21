  1. Ekonomim
  2. Borsa Haberleri
  3. Borsaya yeni giren şirket ilk gün tavan
Takip Et

Borsaya yeni giren şirket ilk gün tavan

Pasifik Holding hisseleri, borsada bugün 1,5 TL fiyattan PAHOL koduyla işlem görmeye başlarken; şirketin hisseleri açılışta tavan fiyata yükseldi ve hisse fiyatı 1,65 TL'ye çıktı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Borsaya yeni giren şirket ilk gün tavan
Takip Et

12-14 Kasım tarihleri arasında 1,50 TL fiyatla talep toplanarak halka arz edilen Pasifik Holding, ilk işlem gününe tavan fiyattan başladı.

1,65 TL'ye yükselen Pasifik Holding'de tavanda 1,42 milyon civarında alıcı var.

KAP açıklaması şöyle:

Pasifik Holding A.Ş.'nin (Şirket) sermayesini temsil eden 20.000.000.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen 4.000.000.000 TL nominal değerli Şirket payları 21/11/2025 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 1,5 TL baz fiyat, "PAHOL.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir.

Kripto para piyasasında sert düşüş: Bitcoin ve Ethereum alarm veriyorKripto para piyasasında sert düşüş: Bitcoin ve Ethereum alarm veriyorEkonomi

 

Borsa Haberleri
Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı
Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı
Borsa haftanın son gününü düşüşle tamamladı
Borsa haftanın son gününü düşüşle tamamladı
New York borsası yükselişle açıldı
New York borsası yükselişle açıldı
Avrupa borsaları negatif seyrediyor
Avrupa borsaları negatif seyrediyor
Asya borsaları teknoloji hisseleri öncülüğünde satıcılı seyrediyor
Asya borsaları teknoloji hisseleri öncülüğünde satıcılı seyrediyor
Vadeli işlemler güne negatif başladı
Vadeli işlemler güne negatif başladı