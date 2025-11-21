Borsaya yeni giren şirket ilk gün tavan
Pasifik Holding hisseleri, borsada bugün 1,5 TL fiyattan PAHOL koduyla işlem görmeye başlarken; şirketin hisseleri açılışta tavan fiyata yükseldi ve hisse fiyatı 1,65 TL'ye çıktı.
12-14 Kasım tarihleri arasında 1,50 TL fiyatla talep toplanarak halka arz edilen Pasifik Holding, ilk işlem gününe tavan fiyattan başladı.
1,65 TL'ye yükselen Pasifik Holding'de tavanda 1,42 milyon civarında alıcı var.
KAP açıklaması şöyle:
Pasifik Holding A.Ş.'nin (Şirket) sermayesini temsil eden 20.000.000.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen 4.000.000.000 TL nominal değerli Şirket payları 21/11/2025 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 1,5 TL baz fiyat, "PAHOL.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir.