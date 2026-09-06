Borsaya yeni halka arz geliyor: Talep toplama tarihleri belli oldu

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Net Global Endüstriyel Yatırımlar AŞ'nin halka arzında talep toplama tarihleri belli oldu. Şirketin halka arzında yatırımcılardan 9, 10 ve 11 Eylül 2026 tarihlerinde üç iş günü boyunca talep toplanacak. Paylar, 25,52 TL sabit fiyat üzerinden yatırımcılara sunulacak.

Halka arz kapsamında toplam 87,5 milyon adet B grubu hamiline yazılı pay satışa çıkarılacak. Söz konusu payların 62,5 milyon adedi sermaye artırımı, 25 milyon adedi ise mevcut ortakların pay satışı yoluyla halka arz edilecek. Halka arzın toplam büyüklüğünün yaklaşık 2,23 milyar TL olması bekleniyor.

Halka arzda payların yüzde 40'ı, yani 35 milyon adet pay, yurt içi bireysel yatırımcılara tahsis edilecek. Yurt içi kurumsal yatırımcılara yüzde 35, yurt dışı kurumsal yatırımcılara ise yüzde 25 oranında tahsisat yapılması planlanıyor. Yurt içi bireysel yatırımcılara dağıtım ise eşit dağıtım yöntemiyle gerçekleştirilecek.

Şirketin mevcut 250 milyon TL olan çıkarılmış sermayesi, halka arz kapsamında gerçekleştirilecek 62,5 milyon TL'lik sermaye artırımıyla 312,5 milyon TL'ye yükseltilecek. Halka arz sonrasında şirketin halka açıklık oranının yaklaşık yüzde 28 olması öngörülüyor.

Net Global Endüstriyel Yatırımlar; plastik boru üretiminin yanı sıra yenilenebilir enerji ve modern tarım çözümleri alanlarında faaliyet gösteriyor. Şirketin halka arzdan elde edeceği kaynağın bir bölümünün kapasite artışı, çatı GES kurulumu ve makine yatırımlarında; bir bölümünün ise vagon fabrikasının tamamlanması, banka kredilerinin azaltılması ve işletme sermayesi ihtiyacının karşılanmasında kullanılması planlanıyor.