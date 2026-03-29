Borsaya yeni şirket geliyor: Talep toplama tarihleri belli oldu

Ağaoğlu Grubu’nun gayrimenkul yatırım ortaklığı şirketi Ağaoğlu GYO, halka arz sürecine giriyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre, 1-2-3 Nisan tarihlerinde talep toplanacak olan halka arz kapsamında toplam 176 milyon adet payın satışı planlanıyor. Halka arzda pay başına fiyat 21,10 TL olarak belirlendi.

Halka arzın büyüklüğü yaklaşık 3,7 milyar TL seviyesinde hesaplanırken, satışın hem bireysel hem de kurumsal yatırımcılara eşit dağıtım yöntemiyle gerçekleştirilmesi öngörülüyor. Şirketin halka açıklık oranının ise bu işlemle birlikte önemli ölçüde artması bekleniyor.