Bu hafta 5 şirket temettü dağıtacak
Borsa İstanbul'da yeni haftada Lila Kağıt, Özsu Balık, Meysu Gıda, LDR Turizm ve Panelsan Çatı yatırımcılarına nakit temettü ödemesi yapacak.
Temettü takvimine göre, Borsa İstanbul'da işlem gören Lila Kağıt Sanayi (LILAK), Özsu Balık (OZSUB), Meysu Gıda (MEYSU), LDR Turizm (LIDER) ve Panelsan Çatı (PNLSN) yeni haftada yatırımcılarına nakit kar payı dağıtacak.
6 Temmuz'da iki şirket temettü dağıtacak
Lila Kağıt Sanayi (LILAK), pay başına brüt 1,5254661 TL, net 1,2966461 TL temettü ödeyecek. Hak kullanım tarihi 6 Temmuz, ödeme tarihi ise 8 Temmuz olarak belirlendi.
Özsu Balık (OZSUB) ise pay başına brüt 0,6166666 TL, net 0,5241666 TL nakit temettü dağıtacak. Şirketin hak kullanım tarihi 6 Temmuz, ödeme tarihi 8 Temmuz olacak.
Meysu Gıda'nın hak kullanım tarihi 7 Temmuz
Meysu Gıda (MEYSU), pay başına brüt 0,0500000 TL, net 0,0425000 TL nakit kar payı ödeyecek.
Şirketin temettüsünde hak kullanım tarihi 7 Temmuz, ödeme tarihi ise 9 Temmuz olarak açıklandı.
LDR Turizm ikinci taksit ödemesini yapacak
Dört taksit halinde temettü dağıtma kararı alan LDR Turizm (LIDER), ikinci taksit kapsamında pay başına brüt 0,0356506 TL, net 0,0303030 TL ödeme gerçekleştirecek.
Hak kullanım tarihi 8 Temmuz, ödeme tarihi ise 10 Temmuz olacak.
Panelsan Çatı da ödeme yapacak
Panelsan Çatı (PNLSN), pay başına brüt 0,6879502 TL, net 0,5847576 TL temettü dağıtacak.
Şirket için hak kullanım tarihi 8 Temmuz, ödeme tarihi ise 10 Temmuz olarak duyuruldu.