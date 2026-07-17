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Bugün bir hissenin üzerindeki tedbirler kalkıyor

Borsa İstanbul'da Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında Gentaş Kimya paylarına uygulanan açığa satış ve kredili işlem yasakları bugün itibariyle kaldırılıyor.

Haber Merkezi
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Bugün bir hissenin üzerindeki tedbirler kalkıyor
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Borsa İstanbul'da Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında tedbir uygulanan Gentaş Kimya Sanayi ve Ticaret Pazarlama A.Ş. (GENKM) payları üzerindeki kısıtlamalar bugün itibariyle kaldırılıyor. 

Böylece hisse senedi, 17 Temmuz Cuma gününden itibaren açığa satış yasağı ve kredili işlem yasağı olmaksızın işlem görecek.

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