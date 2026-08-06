Bugün Borsa İstanbul'da iki hisse üzerindeki tedbirler kalkıyor

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Borsa İstanbul'da Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında haklarında tedbir kararı bulunan Hedef Holding A.Ş. (HEDEF) ile Sanel Mühendislik Elektrik Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SANEL) payları, 6 Ağustos Perşembe günü itibarıyla üzerlerindeki kısıtlamalar kalkmış şekilde işlem görmeye başlıyor.

Bu kapsamda Hedef Holding paylarında uygulanan açığa satış yasağı, kredili işlem yasağı ile emir iptali, emir miktarı azaltımı ve emir fiyatını kötüleştirme yasağı sona erdi.

Sanel Mühendislik paylarında ise açığa satış ve kredili işlem yasaklarının yanı sıra brüt takas, tek fiyat işlem yöntemi, emir iptali, emir miktarı azaltımı ve fiyat kötüleştirme yasağı, piyasadan limite emir giriş kısıtlaması ile emir toplama seansında veri yayınına ilişkin tedbirler de kaldırıldı.