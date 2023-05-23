Büyük Hekimoğulları halka arz için SPK'ya başvurdu

Şirket'ten yapılan açıklamaya göre, Ahlatcı Yatırım liderliğinde gerçekleştirilecek halka arzda Büyük Hekimoğulları’nın çıkarılmış sermayesi, 530 milyon liradan 655 milyon liraya artırılacak. Şirket; halka arzdan elde edilecek kaynağın bir bölümünü güneş enerjisi santrali yatırımına ayıracak.

1985 yılında kurulan ve İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) yayınladığı “Türkiye’nin En Büyük İkinci 500 Sanayi Kuruluşu” arasında yer alan Büyük Hekimoğulları, halka arz için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’ya başvurdu.

Ahlatcı Yatırım liderliğinde sermaye artırımı ve ortak satışı yöntemi ile gerçekleştirilecek halka arzda, Büyük Hekimoğulları’nın çıkarılmış sermayesi 530 milyon liradan 655 milyona artırılacak. Büyük Hekimoğulları Un Yönetim Kurulu Üyesi Utku Hekimoğlu, ‘’Halka arz edilecek 125 milyon liralık nominal değerli paylar dışında, mevcut ortaklara ait ve nominal değeri 40 milyon lira olan paylar da ortak satışı kapsamında halka arz edilecek. Halka arzdan elde edilecek kaynağın Güneş Enerjisi Santrali (GES) Yatırımı, İlave Hammadde Deposu Kapasite Artışı Yatırımı, Makine ve Teçhizat Yatırımı ile İşletme sermayesi finansmanında kullanılması planlanıyor’’ dedi.