Çağdaş Cam borsaya tavandan girdi

Çağdaş Cam Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 11-12 Aralık 2024 tarihlerinde halka arz edilen payları, ilk işlem gününde tavan fiyattan açıldı. Şirket payları Ana Pazar'da "CGCAM" koduyla işlem görmeye başladı.

Şirket'in 20,00 TL'den halka arz edilen payları, açılışta yüzde 10,00 artışla 22,00 TL seviyesine çıktı.

Çağdaş Cam halka arzının büyüklüğü 840 milyon TL

11-12 Aralık 2024 tarihlerinde pay başına 20 TL sabit fiyatla gerçekleşen halka arzın toplam büyüklüğü 840 milyon TL, şirketin halka açıklık oranı ise yüzde 25 oldu.

Borsa İstanbul tarafından paylaşılan verilere göre; halka arzda toplam filtre edilmemiş veriler baz alındığında 637.038 adet emir ile satışa sunulan adedin 2,7 katına tekabül eden 112 milyon adet nominal değerli paylar için 2,2 milyar TL tutarlı talep geldi. Dağıtım sonucunda 628 bini aşkın yatırımcıya 42 milyon TL nominal değerli payların satışı gerçekleştirildi.