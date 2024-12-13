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Çağdaş Cam halka arzının büyüklüğü 840 milyon TL

Çağdaş Cam halka arzının büyüklüğü 840 milyon TL olarak gerçekleşti.

Haber Merkezi
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Çağdaş Cam halka arzının büyüklüğü 840 milyon TL
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Çağdaş Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş. halka arzında “Borsa’da Satış - Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi” ile 11 – 12 Aralık 2024 tarihlerinde 1 TL nominal değerli pay için 20,00 TL’den talep toplandı.

Açıklamada şöyle denildi:

"Halka arzda sermaye artışı yoluyla halka arz edilen 31.000.000 TL ve ortak satışı yoluyla halka arz edilen 11.000.000 TL nominal değerli olmak üzere toplam 42.000.000 TL nominal değerli payların tamamı satılmıştır. Toplam halka arz büyüklüğü 840.000.000 TL olarak gerçekleşmiştir.

Borsa İstanbul Birincil Piyasa’da “Borsa’da Satış-Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış” yöntemi ile yapılan halka arzda yatırımcı grubu bazında tahsisat yapılmamıştır.

Borsa İstanbul tarafından paylaşılan verilere göre; halka arzda toplam filtre edilmemiş veriler baz alındığında 637.038 adet emir ile satışa sunulan adedin 2,7 katına tekabül eden 112.392.374 adet nominal değerli paylar karşılığında 2.247.847.480 TL tutarlı talep gelmiştir.

Dağıtım sonucunda 628.813 adet yatırımcıya 42.000.000 TL nominal değerli payların satışı gerçekleştirilmiştir."

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