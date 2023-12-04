ÇATES halka arz büyüklüğü 1,89 milyar TL oldu

ÇATES paylarının halka arzında 30 Kasım – 1 Aralık 2023 tarihleri arasında talep toplandı. İnfo Yatırım'dan KAP'a yapılan açıklamaya göre, ÇATES’in sermayesinin 140.405.000 TL’den 165.200.000 TL’ye çıkarılması nedeniyle artırılan 24.795.000 TL nominal değerli 24.795.000 adet pay ve mevcut ortak Parla Enerji Yatırımları A.Ş.’ye ait 8.255.000 TL nominal değerli 8.255.000 adet pay olmak üzere toplam 33.050.000 TL nominal değerli 33.050.000 adet pay halka arz edildi.

ÇATES paylarının mevcut halka arzında 1,00 TL nominal değerli payların halka arz fiyatı 57,15 TL olarak açıklanmış olup belirlenen halka arz fiyatı ile halka arz büyüklüğü 1.888.807.500 TL olarak gerçekleşti.

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar tahsisat tutarının yaklaşık 2,0 katı, Aydem Grubu Çalışanları tahsisat tutarının yaklaşık 1,0 katı, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar tahsisat tutarının yaklaşık 10,5 katı, Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar tahsisat tutarının 2,3 katı olmak üzere toplamda 3,7 kat filtrelenmemiş talep geldi.