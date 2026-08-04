CIMSA için 13 aracı kurumdan hedef fiyat açıklaması; Yüzde 81 prim potansiyeli var.
Borsa İstanbul’un önemli şirketlerinden Çimsa Çimento hissesi için 13 aracı kurum yatırımcılarla fiyat beklentilerini paylaştı.
Borsa İstanbul'un önde gelen sanayi şirketlerinden Çimsa Çimento (CIMSA) için aracı kurumların beklentileri şekillendi. Toplam 13 aracı kurum, hisse senedine ilişkin güncel analiz ve fiyat hedeflerini yatırımcıların bilgisine sundu.
Yayımlanan değerlendirme raporlarında öne çıkan beklentilere göre hissenin, mevcut seviyelerinden itibaren yaklaşık yüzde 81'lik dikkat çekici bir prim potansiyeline sahip olduğu öngörülüyor.
CIMSA İÇİN YÜZDE 81 PRİM POTANSİYELİ
İşte Rota Borsa’nın derlediği bilgiye göre CIMSA için açıklanan fiyat beklentileri:
Deniz Yatırım
Deniz Yatırım, CIMSA – Çimsa Çimento için hedef fiyatını 71,50 TL’den 66,20 TL’ye düşürdü, tavsiyesini “al” olarak sürdürdü.
|Aracı Kurum
|Deniz Yatırım
|Hedef fiyat
|66,20 TL
|Son fiyat
|45,60 TL
|Tavsiye
|Al
|Prim potansiyeli
|%45,17
|Açıklanma tarihi
|4 Ağustos 2026
Şeker Yatırım
Şeker Yatırım, CIMSA – Çimsa Çimento için hedef fiyatını 70,55 TL, tavsiyesini “al” olarak sürdürdü.
|Aracı Kurum
|Şeker Yatırım
|Hedef fiyat
|70,55 TL
|Son fiyat
|45,60 TL
|Tavsiye
|Al
|Prim potansiyeli
|%54,71
|Açıklanma tarihi
|4 Ağustos 2026
Gedik Yatırım
Gedik Yatırım, CIMSA – Çimsa Çimento için hedef fiyatını 82,93 TL, tavsiyesini “Endeks Üstü Getiri” olarak sürdürdü.
|Aracı Kurum
|Gedik Yatırım
|Hedef fiyat
|82,93 TL
|Son fiyat
|45,60 TL
|Tavsiye
|Endeks Üstü Getiri
|Prim potansiyeli
|%81,86
|Açıklanma tarihi
|4 Ağustos 2026
Vakıf Yatırım
Vakıf Yatırım, CIMSA – Çimsa Çimento için hedef fiyatını 74,50 TL, tavsiyesini “al” olarak sürdürdü.
|Aracı Kurum
|Vakıf Yatırım
|Hedef fiyat
|74,50 TL
|Son fiyat (İst: CIMSA)
|45,60 TL
|Tavsiye
|Al
|Prim potansiyeli
|%63,37
|Açıklanma tarihi
|4 Ağustos 2026
Kuveyt Türk Yatırım
Kuveyt Türk Yatırım, CIMSA – Çimsa Çimento için hedef fiyatını 74,40 TL, tavsiyesini “al” olarak sürdürdü.
|Aracı Kurum
|Kuveyt Türk Yatırım
|Hedef fiyat
|74,40 TL
|Son fiyat (İst: CIMSA)
|45,60 TL
|Tavsiye
|Al
|Prim potansiyeli
|%63,15
|Açıklanma tarihi
|4 Ağustos 2026
Garanti BBVA Yatırım
Garanti BBVA Yatırım, CIMSA – Çimsa Çimento için hedef fiyatını 64,32 TL, tavsiyesini “endekse paralel getiri” olarak sürdürdü.
|Aracı Kurum
|Garanti BBVA Yatırım
|Hedef fiyat
|64,32 TL
|Son fiyat (İst: CIMSA)
|45,60 TL
|Tavsiye
|Endekse paralel getiri
|Prim potansiyeli
|%41,05
|Açıklanma tarihi
|4 Ağustos 2026
PhillipCapital
PhillipCapital, CIMSA – Çimsa Çimento için hedef fiyatını 71,50 TL, tavsiyesini “endeks üstü getiri” olarak sürdürdü.
|Aracı Kurum
|PhillipCapital
|Hedef fiyat
|71,50 TL
|Son fiyat (İst: CIMSA)
|45,60 TL
|Tavsiye
|Endeks üstü getiri
|Prim potansiyeli
|%56,79
|Açıklanma tarihi
|4 Ağustos 2026
Halk Yatırım
Halk Yatırım, CIMSA – Çimsa Çimento için hedef fiyatını 68,10 TL, tavsiyesini “al” olarak sürdürdü.
|Aracı Kurum
|Halk Yatırım
|Hedef fiyat
|68,10 TL
|Son fiyat (İst: CIMSA)
|45,60 TL
|Tavsiye
|Al
|Prim potansiyeli
|%49,34
|Açıklanma tarihi
|4 Ağustos 2026
Tera Yatırım
Tera Yatırım, CIMSA – Çimsa Çimento için hedef fiyatını 80,00 TL, tavsiyesini “endeks üstü getiri” olarak sürdürdü.
|Aracı Kurum
|Tera Yatırım
|Hedef fiyat
|80,00 TL
|Son fiyat (İst: CIMSA)
|45,60 TL
|Tavsiye
|Endeks Üstü Getiri
|Prim potansiyeli
|%75,43
|Açıklanma tarihi
|4 Ağustos 2026
Ahlatcı Yatırım
Ahlatcı Yatırım, CIMSA – Çimsa Çimento için hedef fiyatını 65,50 TL, tavsiyesini “al” olarak sürdürdü.
|Aracı Kurum
|Ahlatcı Yatırım
|Hedef fiyat
|65,50 TL
|Son fiyat
|45,60 TL
|Tavsiye
|Al
|Prim potansiyeli
|%43,64
|Açıklanma tarihi
|4 Ağustos 2026
Alnus Yatırım
Alnus Yatırım, CIMSA – Çimsa Çimento için hedef fiyatını 73,11 TL, tavsiyesini “al” olarak sürdürdü.
|Aracı Kurum
|Alnus Yatırım
|Hedef fiyat
|73,11 TL
|Son fiyat
|45,60 TL
|Tavsiye
|Al
|Prim potansiyeli
|%60,32
|Açıklanma tarihi
|4 Ağustos 2026
İş Yatırım
İş Yatırım, CIMSA – Çimsa Çimento için hedef fiyatını 65,62 TL’den 80,28 TL’ye yükseltti, tavsiyesini “al” olarak sürdürdü.
|Aracı Kurum
|İş Yatırım
|Hedef fiyat
|80,28 TL
|Son fiyat
|45,60 TL
|Tavsiye
|Al
|Prim potansiyeli
|%76,05
|Açıklanma tarihi
|4 Ağustos 2026
Marbaş Menkul
Marbaş Menkul, CIMSA – Çimsa Çimento için hedef fiyatını 64,40 TL, tavsiyesini “al” olarak sürdürdü.
|Aracı Kurum
|Marbaş Menkul
|Hedef fiyat
|64,40 TL
|Son fiyat
|45,60 TL
|Tavsiye
|Al
|Prim potansiyeli
|%41,22
|Açıklanma tarihi
|4 Ağustos 2026
Kaynak: ForInvest Haber, Matriks Kurum Öneri & Raporları, i-Deal Data Haberleri, Aracı kurum araştırma birimleri
Derleme: ekonomim