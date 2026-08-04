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CIMSA için 13 aracı kurumdan hedef fiyat açıklaması; Yüzde 81 prim potansiyeli var.

Borsa İstanbul’un önemli şirketlerinden Çimsa Çimento hissesi için 13 aracı kurum yatırımcılarla fiyat beklentilerini paylaştı.

MÜCAHİT DERE
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CIMSA için 13 aracı kurumdan hedef fiyat açıklaması; Yüzde 81 prim potansiyeli var.
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Borsa İstanbul'un önde gelen sanayi şirketlerinden Çimsa Çimento (CIMSA) için aracı kurumların beklentileri şekillendi. Toplam 13 aracı kurum, hisse senedine ilişkin güncel analiz ve fiyat hedeflerini yatırımcıların bilgisine sundu.

Yayımlanan değerlendirme raporlarında öne çıkan beklentilere göre hissenin, mevcut seviyelerinden itibaren yaklaşık yüzde 81'lik dikkat çekici bir prim potansiyeline sahip olduğu öngörülüyor.

CIMSA İÇİN YÜZDE 81 PRİM POTANSİYELİ

İşte Rota Borsa’nın derlediği bilgiye göre CIMSA için açıklanan fiyat beklentileri:

 Deniz Yatırım

Deniz Yatırım, CIMSA – Çimsa Çimento için hedef fiyatını 71,50 TL’den 66,20 TL’ye düşürdü, tavsiyesini “al” olarak sürdürdü.

Aracı Kurum Deniz Yatırım
Hedef fiyat 66,20 TL
Son fiyat 45,60 TL
Tavsiye Al
Prim potansiyeli %45,17
Açıklanma tarihi 4 Ağustos 2026

Şeker Yatırım

Şeker Yatırım, CIMSA – Çimsa Çimento için hedef fiyatını 70,55 TL, tavsiyesini “al” olarak sürdürdü.

Aracı Kurum Şeker Yatırım
Hedef fiyat 70,55 TL
Son fiyat 45,60 TL
Tavsiye Al
Prim potansiyeli %54,71
Açıklanma tarihi 4 Ağustos 2026

Gedik Yatırım

Gedik Yatırım, CIMSA – Çimsa Çimento için hedef fiyatını 82,93 TL, tavsiyesini “Endeks Üstü Getiri” olarak sürdürdü.

Aracı Kurum Gedik Yatırım
Hedef fiyat 82,93 TL
Son fiyat 45,60 TL
Tavsiye Endeks Üstü Getiri
Prim potansiyeli %81,86
Açıklanma tarihi 4 Ağustos 2026

Vakıf Yatırım

Vakıf Yatırım, CIMSA – Çimsa Çimento için hedef fiyatını 74,50 TL, tavsiyesini “al” olarak sürdürdü.

Aracı Kurum Vakıf Yatırım
Hedef fiyat 74,50 TL
Son fiyat (İst: CIMSA) 45,60 TL
Tavsiye Al
Prim potansiyeli %63,37
Açıklanma tarihi 4 Ağustos 2026

Kuveyt Türk Yatırım

Kuveyt Türk Yatırım, CIMSA – Çimsa Çimento için hedef fiyatını 74,40 TL, tavsiyesini “al” olarak sürdürdü.

Aracı Kurum Kuveyt Türk Yatırım
Hedef fiyat 74,40 TL
Son fiyat (İst: CIMSA) 45,60 TL
Tavsiye Al
Prim potansiyeli %63,15
Açıklanma tarihi 4 Ağustos 2026

Garanti BBVA Yatırım

Garanti BBVA Yatırım, CIMSA – Çimsa Çimento için hedef fiyatını 64,32 TL, tavsiyesini “endekse paralel getiri” olarak sürdürdü.

Aracı Kurum Garanti BBVA Yatırım
Hedef fiyat 64,32 TL
Son fiyat (İst: CIMSA) 45,60 TL
Tavsiye Endekse paralel getiri
Prim potansiyeli %41,05
Açıklanma tarihi 4 Ağustos 2026

CIMSA için 13 aracı kurumdan hedef fiyat açıklaması; Yüzde 81 prim potansiyeli var. - Resim : 1

PhillipCapital

PhillipCapital, CIMSA – Çimsa Çimento için hedef fiyatını 71,50 TL, tavsiyesini “endeks üstü getiri” olarak sürdürdü.

Aracı Kurum PhillipCapital
Hedef fiyat 71,50 TL
Son fiyat (İst: CIMSA) 45,60 TL
Tavsiye Endeks üstü getiri
Prim potansiyeli %56,79
Açıklanma tarihi 4 Ağustos 2026

Halk Yatırım

Halk Yatırım, CIMSA – Çimsa Çimento için hedef fiyatını 68,10 TL, tavsiyesini “al” olarak sürdürdü.

Aracı Kurum Halk Yatırım
Hedef fiyat 68,10 TL
Son fiyat (İst: CIMSA) 45,60 TL
Tavsiye Al
Prim potansiyeli %49,34
Açıklanma tarihi 4 Ağustos 2026

Tera Yatırım

Tera Yatırım, CIMSA – Çimsa Çimento için hedef fiyatını 80,00 TL, tavsiyesini “endeks üstü getiri” olarak sürdürdü.

Aracı Kurum Tera Yatırım
Hedef fiyat 80,00 TL
Son fiyat (İst: CIMSA) 45,60 TL
Tavsiye Endeks Üstü Getiri
Prim potansiyeli %75,43
Açıklanma tarihi 4 Ağustos 2026

Ahlatcı Yatırım

Ahlatcı Yatırım, CIMSA – Çimsa Çimento için hedef fiyatını 65,50 TL, tavsiyesini “al” olarak sürdürdü.

Aracı Kurum Ahlatcı Yatırım
Hedef fiyat 65,50 TL
Son fiyat 45,60 TL
Tavsiye Al
Prim potansiyeli %43,64
Açıklanma tarihi 4 Ağustos 2026

Alnus Yatırım

Alnus Yatırım, CIMSA – Çimsa Çimento için hedef fiyatını 73,11 TL, tavsiyesini “al” olarak sürdürdü.

Aracı Kurum Alnus Yatırım
Hedef fiyat 73,11 TL
Son fiyat 45,60 TL
Tavsiye Al
Prim potansiyeli %60,32
Açıklanma tarihi 4 Ağustos 2026

İş Yatırım

İş Yatırım, CIMSA – Çimsa Çimento için hedef fiyatını 65,62 TL’den 80,28 TL’ye yükseltti, tavsiyesini “al” olarak sürdürdü.

Aracı Kurum İş Yatırım
Hedef fiyat 80,28 TL
Son fiyat 45,60 TL
Tavsiye Al
Prim potansiyeli %76,05
Açıklanma tarihi 4 Ağustos 2026

Marbaş Menkul

Marbaş Menkul, CIMSA – Çimsa Çimento için hedef fiyatını 64,40 TL, tavsiyesini “al” olarak sürdürdü.

Aracı Kurum Marbaş Menkul
Hedef fiyat 64,40 TL
Son fiyat 45,60 TL
Tavsiye Al
Prim potansiyeli %41,22
Açıklanma tarihi 4 Ağustos 2026

 

Kaynak: ForInvest Haber, Matriks Kurum Öneri & Raporları, i-Deal Data Haberleri, Aracı kurum araştırma birimleri

Derleme: ekonomim