Çin, Avrupa borsalarında hayal kırıklığı yarattı
Avrupa borsaları günü, Çin'in beklentinin altında gelen büyüme verisinin etkisiyle günü düşüşle tamamladı.
Çin Ulusal İstatistik Bürosunun verilerine göre, ikinci çeyrekte ülke ekonomisi yüzde 6,3 büyüdü. Söz konusu büyüme oranı yüzde 7,3 olan beklentilerin altında gerçekleşti. Ülke ekonomisi yılın ilk çeyreğinde ise yıllık bazda yüzde 4,5 büyüme kaydetmişti.
Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,67 değer kaybederek 457,92 puana geriledi.
Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,23 düşerek 16.068,65 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,12 değer kaybıyla 7.291,66 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,19 gerileyerek 28.608,54 puana indi.
İngiltere'de ise FTSE 100 endeksi yüzde 0,38 azalarak 7.406,42 puana geriledi.
Avro/dolar paritesi, TSİ 19.30 itibarıyla yüzde 0,04'lük yükselişle 1,1231 seviyesinde bulunuyor.