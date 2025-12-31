Çin borsaları 2025’te güçlü yükseldi
Çin hisse senedi piyasaları 2025 yılında dikkat çekici yükselişler ortaya koydular.
Çin hisse senedi piyasaları 2025 yılında dikkat çekici yükselişler ortaya koydular.
CSI 300, yılı yüzde 17,7 artışla kapatarak son beş yılın en güçlü yıllık performansını kaydetti.
Shenzhen Bileşik Endeksi yüzde 29 yükselirken, Şanghay Bileşik Endeksi de yılı yüzde 18’lik kazançla geride bıraktı.
Büyüme odaklı şirketlerin ağırlıkta olduğu Chinext Fiyat Endeksi ise yüzde 50’lik artışla öne çıktı.
Yılın son işlem gününde ise endeksler karışık bir seyir izledi. Kapanışta Şanghay Bileşik Endeksi yüzde 0,09 yükselirken, Shenzhen Bileşen Endeksi yüzde 0,58 geriledi. CSI 300 endeksi günü yüzde 0,46 düşüşle tamamlarken, Chinext Endeksi yüzde 1,23 değer kaybetti.