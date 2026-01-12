Çin hisse senedi endeksleri 10 yılın zirvesine çıktı

Yapay zekâ ve ticari havacılık-uzay hisselerinin öncülük ettiği rallide, yılın başından bu yana onshore piyasalarda görülen güçlü başlangıç ve rekor işlem hacmi yatırımcıların risk iştahını artırdı. Hong Kong borsası da yükselişe eşlik etti.

Çin’in gösterge niteliğindeki CSI300 endeksi günü yüzde 0,65 artışla 4789,9155 puandan tamamlarken, Şanghay Bileşik Endeksi yüzde 1,09 yükselerek Temmuz 2015’ten bu yana en yüksek seviyesine çıkarak günü 4165,287 puandan kapattı. Endeks, geçen hafta kaydettiği yüzde 3,8’lik artışla da son 14 ayın en iyi haftalık performansını sergilemişti.

İşlem hacmi rekor kırdı

Aynı gün onshore piyasalardaki işlem hacmi 3,6 trilyon yuan ile tüm zamanların rekorunu kırdı.

Hong Kong’da Hang Seng Endeksi yüzde 1,44 yükselirken, teknoloji hisselerinin yoğunlaştığı Hang Seng Tech Endeksi yüzde 3,1 değer kazandı. Çin’de bulut bilişim ve büyük veri endeksi yüzde 7,8, yapay zekâ hisselerini izleyen endeks ise yüzde 4,2 artış gösterdi.

HSBC analistleri, 2026 yılına yönelik yapay zekâ görünümüne ilişkin iyimserliklerini koruduklarını belirterek, destekleyici düzenleyici politikaların sektör için önemli bir dayanak oluşturduğunu vurguladı. Analistlere göre, yapay zekâ tedarik zincirinde yer alan şirketlerin son dönemde gerçekleştirdiği halka arzlar ve fonlama faaliyetleri, orta vadede sektör değerlemelerini destekleyecek ve talep ile harcamaları canlı tutacak.

Uzay ve havacılık hisselerinde yükseliş

Ticari uzay ve havacılık hisseleri de yükselişini sürdürdü. China Spacesat hisseleri yüzde 10’luk günlük tavan seviyesine ulaşarak rekor kırdı.

Hong Kong'da halka arz edilen Çinli yarı iletken, çip, üreticisi OmniVision'ın hisseleri yüzde 16,2 değer kazandı.

Öte yandan nadir toprak elementleri hisseleri de yüzde 3,9 yükseldi. Bu artışta, üst düzey bir ABD’li yetkilinin Hazine Bakanı Scott Bessent’in G7 ülkeleri ve diğer ortaklara Çin’e olan kritik mineral bağımlılığını azaltma çağrısı yapacağını açıklaması etkili oldu.