Çin hisse senedi piyasaları günün ikinci yarısında toparlandı

Çin borsaları kayıplarını telafi ederek artışa geçtiler. Fotovoltaik ve kömür hisselerindeki kazançlar, Wall Street'teki gece boyunca yaşanan satış dalgasının ardından oluşan endişeleri dengeledi.

Morgan Stanley ve Goldman Sachs CEO'ları salı günü hisse senedi piyasalarının düşüşe doğru yönelebileceği konusunda uyarıda bulunmuşlardı. Bu uyarılar, aşırı yüksek değerlemeler üzerindeki artan endişeleri vurguladı ve dot-com patlaması ile çöküşünün anılarını canlandırdı.

Günün ilk seansında yüzde 1'e yakın düşen Şanghay Bileşik Endeksi yüzde 0,16 artışla 3966,48 puanda. CSI300 endeksi de yüzde 0,15 yükseldi.

Toparlanmaya fotovoltaik hisseler öncülük etti. Sektörü izleyen alt endeks sabah seansını yüzde 2,54 artışla tamamladı. Kömür hisseleri de destek verdi ve CSI SWS Kömür endeksi yüzde 1,15 kazandı.

Hong Kong'da ise Hang Seng endeksi yüzde 0,31 düştü. Teknoloji endeksi yüzde 0,8 kaybetti.

Convera'da APAC baş döviz ve makro stratejisti Shier Lee Lim, "Tek bir net katalizörün olmaması, yatırımcı ihtiyatının büyüme beklentileri, ABD'de devam eden hükümet kapanması müzakereleri ve kilit sektörlerdeki sermaye harcamalarına yönelik artan inceleme dahil olmak üzere makroekonomik belirsizliklerin bir kombinasyonu tarafından yönlendirildiğini gösteriyor" dedi.

Bölgede MSCI'nin Asya Japonya hariç hisse senedi endeksi yüzde 0,99 zayıflarken Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 3,30 geriledi.

Çin cuma günü ticaret verilerini, pazar günü enflasyon rakamlarını açıklayacak. Kredi ve faaliyet göstergeleri gelecek hafta için planlandı.

ANZ analistleri, "İleriye dönük verilerde herhangi bir bozulma politika teşvikini tetikleyebilir. Deflasyonist baskının son zamanlarda iyileşmiş görünmesi nedeniyle zorunlu karşılık oranı indirimi faiz indirimi olasılığından daha yüksek görünüyor" dedi.