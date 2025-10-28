  1. Ekonomim
Şanghay Bileşik Endeksi 2015’ten bu yana ilk kez 4000 puanın üzerine çıktı.

Çin’de borsalar 10 yıl sonra yeniden zirvede!
Çin hisseleri erken saatlerdeki kayıplarını silerek gün ortasında yükselişe geçti. Şanghay Bileşik Endeksi yüzde 0,2 artarak 4000 puanlık psikolojik eşiğin üzerine çıktı. Endeks, bu seviyenin üzerinde en son 2015 yılında işlem görmüştü.

Shenzhen Bileşik Endeksi yüzde 0,17, ChiNext Fiyat Endeksi ise yüzde 0,23 artıdalar.

HSBC analistleri, üst düzey Komünist Parti üyelerinin katıldığı son Dördüncü Genel Kurul toplantısının sonucunun yatırımcı güvenini artırdığını belirtti. Toplantının ana odak noktaları arasında teknoloji inovasyonu ve ekonomik öz yeterlilik konuları öne çıktı.

Teknoloji hisseleri yükselişe öncülük etti. Beijing Kingsoft Office Software yüzde 8,25, iFlytek yüzde 2,2 değer kazandı. Düşen hisseler arasında ise Shanghai Pudong Development Bank yüzde 4,3 ve Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals yüzde 4,7 geriledi.

