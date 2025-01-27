Çin’de piyasalar bir hafta kapalı olacak

Çin'in en büyük bayramı olan bu yılki kutlamalar 28 Ocak-4 Şubat tarihleri ​​arasına denk geliyor ve Yılan Yılı'nın başlangıcını simgeliyor.

Milyonlarca Çinli aileleriyle birlikte "Ay Yeni Yılı" festivalini kutlamak için memleketlerine dönmeye başladı.

Çinli yetkililer, durgun ekonomiyi canlandırmak için geçen yıl olduğu gibi bu yıl da resmî tatil süresini yedi günden sekize çıkardılar. Yetkililer, bu sayede tüketici artırmayı hedefliyor.

Çin Ulusal Göç İdaresi, tatil sırasında her gün ortalama 1,85 milyon kişinin sınır ötesi seyahat gerçekleşeceğini, bunun bir önceki yıla göre yüzde 9,5 artış anlamına geleceğini tahmin ediyor.

Çin ile beraber birçok Asya ülkesi de yeni yıl tatili nedeniyle kapalı olacak.