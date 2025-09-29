  1. Ekonomim
Ciner'in Park Elektrik şirket hissesi taban oldu!

Turgay Ciner hakkında yakalama kararı çıkarılmasının ardından, Turgay Ciner'in ortağı olduğu Park Elektrik hisseleri güne taban fiyattan başladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Can Holding soruşturması kapsamında yurt dışında olduğu belirtilen Turgay Ciner hakkında tutuklanmaya yönelik yakalama kararı çıkarıldığını duyurmasının ardından, Turgay Ciner'in ortağı olduğu ve Borsa İstanbul'da işlem göre Park Elektrik hisseleri güne taban fiyattan başladı. Park Elektrik hisseleri, yüzde 9,95 düşüşle 22,80 TL fiyatta bulunuyor.

Cuma gününe 29,10 fiyattan başlayan hisse, günü 25,32 seviyesinden tamamlamış; önceki güne göre kaybı yüzde 1,14 seviyesinde gerçekleşmişti.

Park Elektrik'ten soruşturma açıklaması: Ticari faaliyetlerimiz kesintisiz devam ediyorPark Elektrik'ten soruşturma açıklaması: Ticari faaliyetlerimiz kesintisiz devam ediyorEkonomi

 

