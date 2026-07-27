Çinli çip üreticisi CXMT'den yüzde 500'ün üzerinde yükseliş

Deniz Güldağ

Çinli çip üreticisi CXMT'nin hisseleri, borsadaki ilk işlem gününde yüzde 500'ün üzerinde değer kazandı. CXMT hisseleri, yapay zeka kaynaklı bellek çiplerine yönelik hızla artan talebin de etkisiyle yatırımcılardan yoğun ilgi gördü.

Hisseler, pazartesi günü Şanghay Borsası'ndaki ilk işlem gününde yüzde 500'den fazla yükseldi.

Hisse, 8,66 yuan (1,28 dolar) halka arz fiyatına kıyasla 49,50 yuandan (7,30 dolar) işlem görmeye başladı ve gün içinde yükselişini sürdürerek 54,65 yuan (8,07 dolar) seviyesine ulaştı.

Bu yükseliş, CXMT'nin piyasa değerini 3,65 trilyon yuana (539 milyar dolar) taşıdı. Böylece şirket, 514 milyar dolar piyasa değerine sahip Çinli teknoloji devi Tencent'i de geride bırakarak Çin'in halka açık en değerli şirketi oldu.

CXMT, bilgisayar sunucularından kameralara kadar birçok cihazda kullanılan DRAM bellek çiplerinin üretiminde SK Hynix, Samsung Electronics ve Micron'un ardından dünyanın dördüncü büyük üreticisi konumunda bulunuyor.