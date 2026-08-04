Citi: Avrupa borsaları küresel piyasalardan pozitif ayrışıyor

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Citigroup stratejistleri, Avrupa'nın son haftalarda risk iştahında anlamlı iyileşme yaşayan tek büyük bölge konumuna geldiğini belirtti.

Kuruma göre, güçlü şirket bilançoları ve yeni sermaye girişleri Avrupa borsalarını desteklerken, ABD'de yatırımcı güvenindeki zayıflama ve Asya'da yapay zeka kaynaklı endişeler diğer piyasalar üzerinde baskı oluşturuyor.

Citi Stratejisti David Chew, EuroStoxx'ta yatırımcı pozisyonlarının temmuz boyunca istikrarlı kaldığını ve Avrupa piyasalarının yapay zeka kaynaklı dalgalanmalardan görece sınırlı etkilendiğini ifade etti. Chew, yatırımcı pozisyonlarının olumlu seyrettiğini ancak aşırı iyimserlik oluşmadığını kaydetti.

Raporda, Avrupa Merkez Bankası'nın faizleri sabit bırakmasının ve ikinci çeyrek bilanço sezonunda şirket sonuçlarının genel olarak beklentileri aşmasının da Avrupa hisselerini destekleyen önemli unsurlar arasında yer aldığı belirtildi.

Kar büyümesi beklentileri aştı

Stoxx 600 endeksi geçen hafta yüzde 0,7 yükselirken, haziran başından bu yana yaklaşık yüzde 5 değer kazandı. Aynı dönemde ABD'de S&P 500 endeksi ise yatay bir performans sergiledi.

MSCI Europe endeksindeki şirketlerin kârları yıllık bazda yüzde 14 artarken, şirketlerin yarısından fazlası ikinci çeyrek finansal sonuçlarında piyasa beklentilerini geride bıraktı. Yüksek petrol fiyatlarının etkisiyle emtia şirketleri öne çıkarken, Stoxx 600'de yer alan şirketlerin medyan hisse başına karı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 yükseldi.

Goldman Sachs da olumlu görüş bildirdi

Goldman Sachs Stratejisti Peter Oppenheimer da Avrupa şirketlerinin kâr büyümesinin piyasanın algıladığından daha güçlü olduğunu belirtti.

Oppenheimer, bilanço sezonu öncesinde beklentilerin yükselmesine rağmen temel göstergelerdeki gücün yine de hafife alındığını ifade etti.

Citi'nin verilerine göre, analist tahminlerini aşan şirketlerin hisseleri bilanço açıklamasının ardından gerçekleşen ilk işlem gününde Stoxx 600 endeksine göre ortalama 1,6 puan daha iyi performans gösterdi. Beklentilerin altında kalan şirketler ise endeksin ortalama 2,3 puan gerisinde kalarak son dört yılın en sert negatif piyasa tepkisiyle karşılaştı.

Rekor seviyeler test edildi

Avrupa piyasalarındaki iyimserliğin etkisiyle Stoxx 600 rekor seviyelere yükselirken, Almanya DAX ve Fransa CAC 40 endeksleri de yeni zirveler gördü.

David Chew, DAX endeksindeki yükselişin bir bölümünün kısa pozisyonların kapatılmasından kaynaklandığını belirterek, olumlu görünümün devam etmesi halinde yeni kısa pozisyon kapanışlarının endeksi desteklemeyi sürdürebileceğini ifade etti.