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Citi: Hisselerde yükseliş sürecek

Citi Wealth, ABD hisse senetlerinin gelecek yıl da tırmanmaya devam edebileceğini belirtti.

Haber Merkezi
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Citi: Hisselerde yükseliş sürecek
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Citigroup'un varlık yönetim bölümüne göre, ABD hisse senetleri 2023 ve 2024'te rekor getiri sağladıktan sonra bile, ekonomik ve kurumsal kâr büyümesinin desteklediği kazançlarla gelecek yıl tırmanmaya devam edebilir.

"Ancak yatırımcılar muhtemelen olağan şüphelilerin ötesindeki fırsatları aramalıdır" diyen Citi Wealth baş yatırım stratejisti ve ekonomisti Steven Wieting, “S&P 500 Endeksi getirileri kulağa harika geliyor, ancak geriye dönük. Portföy ufuklarını genişletmeli ve şu anda gerçekten gözden düşmüş olan diğer bazı varlıkların ileriye dönük artan getiriler sağlamasını beklemeliyiz” dedi.

Çeşitlendirme tavsiyesi, S&P 500'ün 2023'teki yüzde 24'lük yükselişinin ardından 2024'te yüzde 28'lik bir artış göstermesiyle birlikte geldi; bu da ABD hisse senedi göstergesinin son 100 yılda sadece dördüncü kez arka arkaya yüzde 20'den fazla yıllık kazanç elde etmesini sağlayacak.

Bu durum Wall Street'in bir kısmının, yüksek değerlemeler ve Başkan seçilen Donald Trump'ın önerdiği gümrük tarifeleri ve vergi politikalarının enflasyonu yeniden ateşleyebileceği ve oynaklığı artırabileceği tehdidiyle birlikte bu hızlı yükselişin devam edip edemeyeceğini sorgulamasına neden oldu.

Bu nedenle Wieting, müşterilerine S&P 500'ün performansının büyük bir kısmını yönlendiren teknoloji devlerinden uzak durmalarını tavsiye ediyor. Bunun yerine yatırımcılara küçük ve orta sermayeli hisse senetlerini, bankaları ve üretimin yeniden şekillenmesini sağlayacak şirketleri satın almalarını ve Brezilya, Japonya ve Hindistan gibi denizaşırı hisse senedi piyasalarını değerlendirmelerini öneriyor.

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