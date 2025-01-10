Citi’den borsada olumlu beklenti

Citigroup, düşen faiz oranları ve gevşeyen enflasyonun kurumsal kazançları desteklemeye yardımcı olabileceğinden, küresel hisse senetlerindeki rallinin 2025 yılında devam etmesini beklediğini söyledi.

Citi, dünya hisse senetlerinin gösterge performans göstergesi olan MSCI Tüm Ülkeler Dünya Endeksi Yerel'in bu yılın sonunda 1.140 puana ulaşacağını tahmin ederek, 1.035,46 olan son kapanışına göre yüzde 10'luk bir artış anlamına geliyor.

Citi, küresel hisse senetleri için yüzde 10'luk bir hisse başına kazanç (EPS) büyümesi tahmin ederek, yüzde 13'lük analist konsensüsünün biraz altında kaldı.

ABD ve gelişmekte olan piyasa bölgelerinin yaklaşık yüzde 15 ile en güçlü EPS büyümesini görebileceğini ekledi.

ABD hisse senetleri üzerindeki "overweight" duruşunu koruyan Citi, Başkan seçilen Donald Trump'ın politikalarının "tarifeler, vergi indirimleri ve deregülasyonun olumlu ve olumsuz ekonomik etkilerin karmaşık bir karışımını getireceği için önemli bir belirsizlik kaynağı olduğunu söyledi.

Citi analistleri, "Yapay zekanın artık endeksin geri kalanına kıyasla çok fazla EPS büyüme avantajı sağlaması beklenmese de ABD dolarının gücünün ve tarifelere ilişkin politika belirsizliğinin devam etmesi, üstün performansını uzatabilir" diye ekledi.

Citi gelişmekte olan piyasalar için "nötr", Avustralya ve Japonya için "ağırlığını azalt" ve Kıta Avrupası için "ağırlığını artır" görüşünü korudu.