Citi'den perakende sektörüne övgü

Citi'nin 5 Ocak tarihli raporunda modellerini asgari ücret artışını ve makro verileri hesaba

katarak güncellendiğini ve buna bağlı olarak satış/FAVÖK beklentilerinin yaklaşık yüzde 4 oranında arttığını belirtti.

Türk gıda perakende sektörüne temel olarak hala yapıcı yaklaştığını vurgulayan Citi; sektörün

yavaşlayan kredi büyümesi ve yüksek faiz ortamının tüketimde düşüşe yol açması halinde ise,

defansif sektör olarak öne çıkmasının muhtemel olduğunu düşünüyor.

Fiyat hedeflerini yükseltti

Citi, tümü için 'AL' tavsiyesini sürdürürken, fiyat hedeflerini; BİM için 430 TL'den 450 TL'ye,

Migros için ise, 460 TL'den 470 TL'ye çıkardı; ŞOK Marketler için ise 93 TL'de bıraktı.