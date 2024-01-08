Citi'den perakende sektörüne övgü
Citi, Türk gıda perakende şirketlerine ilişkin modelini güncellerken; hala yapıcı yaklaştığını vurguladı ve bazı şirketlerin fiyat hedeflerini yükseltti.
Citi'nin 5 Ocak tarihli raporunda modellerini asgari ücret artışını ve makro verileri hesaba
katarak güncellendiğini ve buna bağlı olarak satış/FAVÖK beklentilerinin yaklaşık yüzde 4 oranında arttığını belirtti.
Türk gıda perakende sektörüne temel olarak hala yapıcı yaklaştığını vurgulayan Citi; sektörün
yavaşlayan kredi büyümesi ve yüksek faiz ortamının tüketimde düşüşe yol açması halinde ise,
defansif sektör olarak öne çıkmasının muhtemel olduğunu düşünüyor.
Fiyat hedeflerini yükseltti
Citi, tümü için 'AL' tavsiyesini sürdürürken, fiyat hedeflerini; BİM için 430 TL'den 450 TL'ye,
Migros için ise, 460 TL'den 470 TL'ye çıkardı; ŞOK Marketler için ise 93 TL'de bıraktı.