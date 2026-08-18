Çitlekçi bugün Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlıyor
Halka arz sürecini tamamlayan Çitlekçi Mağazacılık Gıda A.Ş. (CITAS) payları, bugün 73,70 TL baz fiyatla Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacak. Paylarda maksimum emir değeri 1 milyon TL olarak uygulanacak.
Çitlekçi Mağazacılık Gıda A.Ş. (CITAS) payları bugün Borsa İstanbul'da yatırımcılarla buluşuyor.
Borsa İstanbul tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan duyuruya göre şirket payları, CITAS.E işlem koduyla Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacak.
Çitlekçi paylarının işlemlere başlayacağı baz fiyat 73,70 TL olarak belirlendi.
Paylarda maksimum emir değeri ise 1 milyon TL olarak uygulanacak.