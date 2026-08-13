Çitlekçi halka arzına yatırımcı ilgisi: Talep 7,83 katına ulaştı

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Çitlekçi Mağazacılık Gıda A.Ş.'nin halka arzında toplam 285 milyon 705 bin 992 TL nominal talep toplandı. Böylece 36,5 milyon TL nominal değerli payların halka arzında toplam talep, halka arz büyüklüğünün yaklaşık 7,83 katına ulaştı.

Tera Yatırım liderliğindeki konsorsiyum aracılığıyla gerçekleştirilen halka arzda talep toplama işlemleri 10-11-12 Ağustos 2026 tarihlerinde tamamlandı. Sermaye artırımı ve ortak satışı kapsamında toplam 36,5 milyon TL nominal değerli pay yatırımcılara dağıtıldı.

Çitlekçi'nin halka arz büyüklüğü 2 milyar 690 milyon 50 bin TL olarak gerçekleşti.

Bireysel yatırımcıların talebi tahsisatın 1,67 katını buldu

Yurt içi bireysel yatırımcılar için 14 milyon 600 bin adet pay ayrılırken, bu kategoride 555 bin 169 yatırımcının talebi karşılandı.

Eşit dağıtım esasına göre hesaplandığında, bireysel yatırımcı başına ortalama 26,3 adet pay düştü. Tam pay üzerinden değerlendirildiğinde yatırımcıların büyük bölümüne yaklaşık 26 adet pay dağıtılmış olması bekleniyor.

Yurt içi bireysel yatırımcılardan toplam 24 milyon 402 bin 436 TL nominal talep gelirken, talep bireysel yatırımcılara ayrılan tahsisatın 1,67 katına ulaştı.

Talep rekoru yüksek başvurulu yatırımcı grubunda

Yüksek talepte bulunacak yatırımcı grubunda talep, tahsisatın 35,03 katına ulaştı. Bu kategoride 127 milyon 843 bin 83 TL nominal talep toplandı ve toplam talebin yüzde 44,75'i bu gruptan geldi.

Yurt içi kurumsal yatırımcıların talebi 101 milyon 816 bin 723 TL nominal ile tahsisatın 11,16 katı olurken, yurt dışı kurumsal yatırımcıların talebi 31 milyon 643 bin 750 TL nominal ile tahsisatın 3,47 katı olarak gerçekleşti.

567 bin başvurudan 556 binine pay dağıtıldı

Halka arzda toplam 567 bin 730 başvuru alınırken, 556 bin 728 yatırımcının talebi karşılandı.

Yurt içi bireysel yatırımcı kategorisinde 555 bin 169 yatırımcıya 14,6 milyon adet pay dağıtıldı. Yüksek talepte bulunacak yatırımcı grubunda 1.379 yatırımcıya 3,65 milyon adet, yurt içi kurumsal yatırımcı kategorisinde 164 yatırımcıya 9,125 milyon adet ve yurt dışı kurumsal yatırımcı kategorisinde 16 yatırımcıya 9,125 milyon adet pay tahsis edildi.