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Çitlekçi kişi başı kaç lot verir (düşer)? CITAS katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda var? soruları borsa yatırımcısı tarafından merak ediliyor. Toplamda 36.500.000 lotu yatırımcısına eşit dağıtım yöntemiyle pay edecek olan Çitlekçi sürecin ardından CITAS koduyla işlem görecek. Peki detaylar nedir, halka arz süreci nasıl olacak?

ÇİTLEKÇİ KİŞİ BAŞI KAÇ LOT VERİR (DÜŞER)?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayının ardından talep toplamaya başlayan Çitlekçi Mağazacılık, yatırımcıların odağında yer alıyor. Toplam 36,5 milyon lot payın satışa sunulduğu süreçte, yurt içi bireysel yatırımcı grubu için 14,6 milyon lot tahsis edildi.

Bireysel tarafta uygulanacak eşit dağıtım yöntemi doğrultusunda yatırımcı başına düşecek hisse miktarı, toplam katılım sayısına göre değişkenlik gösterecek. Olası senaryolara göre katılımın 500 bin kişi seviyesinde kalması durumunda yatırımcı başına ortalama 29 lot (~2.137 TL) düşmesi bekleniyor. Katılımın 1,1 milyona ulaşması halinde kişi başı 13 lot (~958 TL), 1,6 milyona çıkması durumunda ise yaklaşık 9 lot (~663 TL) dağıtılması öngörülüyor. Kesin rakamlar talep toplama sürecinin tamamlanmasıyla netleşecek.

Dağıtılacak Pay Miktarı (Olası) *

- 150 Bin katılım ~ 97 Lot (7148 TL).

- 250 Bin katılım ~ 58 Lot (4274 TL).

- 350 Bin katılım ~ 43 Lot (3169 TL).

- 500 Bin katılım ~ 29 Lot (2137 TL).

- 700 Bin katılım ~ 21 Lot (1547 TL).

- 1.1 Milyon katılım ~ 13 Lot (958 TL).

- 1.6 Milyon katılım ~ 9 Lot (663 TL).

- 2.2 Milyon katılım ~ 7 Lot (515 TL).

* Bireysel Yatırımcı Grubu.

CITAS KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU, HANGİ BANKALARDA VAR?

EVET. CITAS katılım endeksine uygundur. Çitlekçi Mağazacılık (CITAS) halka arzında katılım kriterleri ve başvuru kanalları netleşti. Borsa İstanbul değerlendirmesine göre şirket, faizsiz finans ilkelerini karşılayarak BIST Katılım Endeksi’ne uygun bulundu.

Tera Yatırım liderliğindeki geniş konsorsiyum aracılığıyla gerçekleşen talep toplama sürecine; Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, İş Bankası, Yapı Kredi ve DenizBank gibi kamu ve özel bankaların yanı sıra Kuveyt Türk, Albaraka Türk, Ziraat Katılım, Türkiye Finans ve Vakıf Katılım gibi tüm katılım bankalarından başvuru yapılabiliyor.