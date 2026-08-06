Commerzbank'tan 1,2 milyar euroluk geri alım kararı

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Commerzbank, Üst Yönetici Bettina Orlopp'un büyüme ve kârlılık stratejisinin sonuçlarını göstermeye çalıştığı dönemde 1,2 milyar euroya kadar yeni hisse geri alım programı açıkladı.

Alman bankasının haziran sonunda biten ikinci çeyrekteki net kârı 898 milyon euro olarak gerçekleşerek analistlerin 856 milyon euroluk ortalama beklentisini aştı.

Orlopp, bankanın kârlı şekilde büyüdüğünü, geleceğine yatırım yaptığını ve müşteri faaliyetlerindeki gücünü ortaya koyduğunu belirtti.

UniCredit ile süreç yakından izleniyor

Açıklama, İtalyan UniCredit'in Commerzbank üzerindeki etkisini artırmaya hazırlandığı bir dönemde geldi.

UniCredit Üst Yöneticisi Andrea Orcel'in Alman bankasındaki payını yaklaşık yüzde 50'ye yükseltmesi bekleniyor. Orcel, kontrolü sağlamasının ardından Commerzbank'ta kapsamlı değişiklikler yapmayı planlarken Orlopp bazı önerilere karşı çıkıyor.

Orlopp, UniCredit'in bir sonraki genel kurulda çoğunluğu elde etmesi halinde bile temel yapısal tedbirleri tek taraflı olarak karara bağlayamayacağını söyledi.

Bu durumun iki taraf için ortak sorumluluk oluşturduğunu belirten Orlopp, iş modeli konusunda uzlaşılması ve tüm paydaşların sürece dahil edilmesi gerektiğini ifade etti.

Müzakereler başlayacak

İki yöneticinin, bilançonun ardından gerçekleştirilmesi planlanan çevrim içi görüşmeyle Commerzbank'ın geleceğine ilişkin uzun sürebilecek müzakereleri başlatması bekleniyor. Daha önce yapılan temasların taraflar arasındaki görüş ayrılıklarını derinleştirdiği belirtildi.

UniCredit, temmuz ayında sona eren satın alma teklifinde sunulan payların mülkiyetini almak için düzenleyici onay bekliyor. Almanya finansal denetim otoritesi Bafin'in, UniCredit'in Commerzbank'taki payını yüzde 30'un üzerine çıkarma başvurusunu eksiksiz bulmasının ardından Avrupa Merkez Bankasının 60 iş gününe kadar sürebilecek inceleme süreci başladı.