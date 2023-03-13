Credit Suisse'in hisselerinde tarihi düşüş

İsviçreli bankanın hisseleri yüzde 8'den fazla düşüşle hisse başına 2.29 İsviçre frangından (2.50 dolar) işlem görürken, cuma günü gerilediği 2.41 franklık dip seviyenin de altına inmiş oldu.

Uzun süredir çeşitli sorunlarla mücadele eden Credit Suisse, bilançosunu güçlendirmek için yeniden yapılandırma kapsamında, maliyetleri düşürmeye ve iş gücünü azaltmaya başlamıştı. Yeniden yapılandırma kapsamında bankanın yatırım bankacılığı kolu, CS First Boston olarak ayrılmıştı.

Banka geçen hafta Perşembe günü, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun çağrısı üzerine yıllık raporunun yayımını erteleyeceğini açıklamış ve bilançosuyla ilgili kuşkulara neden olmuştu.

Öte yandan ABD'li Silikon Vadisi Bankası'nın (SVB) geçen hafta iflas etmesinin ardından uygulamaya alınan düzenlemeler de bankacılık hisseleri üzerinde baskı oluşturdu.