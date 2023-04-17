CW Enerji, halka arzda değer yatırımcılarını hedefliyor

Borsa İstanbul’da halka arzların ardı arkası kesilmiyor. Bu yılın başında talep toplamaya başlayan şirket sayısı 11, BIST pazarlarında hisseleri işlem görmeye başlayan şirket sayısı ise 10. Bu yıl ilk kez işlem gören şirketlerin yarattığı toplam halka arz büyüklüğü 11.3 milyar TL. Henüz işlem görmeye başlamamış olan Europower’ı da dahil edersek toplamda 13.8 milyar TL’ye ulaşıyor.

İlk kez 2023’te işlem gören hisselerin piyasa değeri ise bugün 24.2 milyar TL. Yani ortalamada yüzde 114 getiri. BIST-100 endeksinin 30 Aralık 2022’den bugüne kaybı yüzde 7.5. Yılbaşından bu yana enflasyona baktığımızda üç ayda yüzde 12.09 enflasyon ile karşı karşıya olan yatırımcı BIST-100 bazında reel olarak yüzde 20’ye yakın kayıp yaşarken halka arz yatırımcıları ortalamada yüzde 102 kazanmış durumda.

Şimdi iki halka arz daha yola çıkmış durumda. Bunlardan biri de CW Enerji. CW Enerji’nin halka arz büyüklüğü ek satış da gerçekleşirse 3 milyar 258 milyon TL olacak. Şirket sermayesini 105 milyon TL’den 123 milyon 750 bin TL’ye yükseltecek. Artırılan sermaye halka arz edilirken diğer yandan Tarık Sarvan 6 milyon 250 bin adetlik hissesini de satışa sunacak. Talep yüksek gelirse 5 milyon TL’lik bir ek satış da planlanıyor.

Hisseler 108.60 TL’den satışa verilecek. Ki bu, şirketin borsada bu yıl şu ana kadar gerçekleşen ikinci büyük halka arzın (En büyüğü 3 milyar 335 milyon TL ile Akfen Yenilenebilir Enerji’nin halka arzıydı) yaklaştığı anlamına geliyor. Fakat Akfen’in büyüklüğüne oranla çok az sayıda yatırımcıya dağıtım gerçekleştirmiş olması nedeniyle CW Enerji, bireysel yatırımcıya eşit dağıtım yöntemiyle çıkacağı için 2023’ün gerçek anlamda en büyük halka arzı olmaya aday. Bu da borsaya yeni yatırımcı çekme potansiyeli açısından merakla izlenecek bir halka arz olduğu anlamına geliyor.

CW Enerji’nin Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan’a CW Enerji ve halka arzıyla ilgili merak edilenleri sorduk, EKONOMİ gazetesi okurları için yanıtladı…

“CW Enerji fotovoltaik enerji sektöründe üretim amacı ile 2010’da Antalya’da kuruldu. Türkiye’nin en eski yenilenebilir enerji şirketlerinden biri diyebiliriz. Antalya Organize Sanayi Bölgesi’nde 28 bin 230 metrekare kapalı alanda üretim yapıyor. Toplam istihdamımız Bin 600. Kadın çalışan oranımızın yüksek olduğunun altını çizmeliyim. İstanbul Sanayi Odası tarafından hazırlanan "Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" listesinde ise 2021 yılında 142. Sırada yer alıyoruz” diyor Sarvan. Yıllık güneş paneli üretim kapasitesi bin 800 MW.

CW enerji, fotovoltaik güneş paneli üretimi ve satışı başta olmak üzere; anahtar teslim güneş enerjisi sistemleri (GES) kurulumu, tasarım, mühendislik ve teknik bakım hizmetleri, güneş enerjisi sistemleri ekipmanlarının üretim, tedarik ve satışı, güneşten enerji üretimi ile yatırımları devam eden elektrikli araç şarj istasyonları ve enerjinin depolanması gibi yeni nesil sistemler ve teknolojiler üzerine çalışıyor.

Üç yeniliğe odaklandı

Burada dikkat çekici olan noktalardan biri; şirket, bu yıl fotovoltaik güneş panellerinde önemli bir hammadde olan EVA üretim yatırımını tamamlamış ve deneme üretimine başlamış. EVA; güneş panellerinin ön ve arkasında kullanılarak cam, hücre ve hücre backsheet’in birbirine yapışmasını sağlayan, naylon görünümlü bir madde. Kısa süre içinde seri üretime geçmeyi planladıklarını anlatıyor Sarvan: “Türkiye’de henüz üretimi bildiğimiz kadarıyla yok. Böylece ithal girdi maliyetimizi de azaltacağız. Ayrıca Şarj Ağı İşletmeci Lisansı aldık. Türkiye genelinde elektrikli şarj istasyonu kurulumları için özkaynak ile yaklaşık 37,2 milyon TL yatırım yaptık ve şu anda EPDK’dan onaylı 78 adet elektrikli şarj istasyonumuz var.”

CW Enerji şu anda üç yeniliğe odaklanmış durumda: EVA üretimi, lityum batarya üretimi ve hücre üretimi.

“Yüzde 82 yerlilik oranı mümkün”

Sarvan’ın anlattıklarına göre sektörde yüzde 50'nin üzerinde yerlilik oranı var ve her geçen gün artıyor. Bazı firmalar kendi hücrelerini de üretmeye başladılar. Yerlilik oranının yüzde 82’ye kadar çıkmasını bekliyor Sarvan: Şu anda Türkiye’de 9 gigawatt’ın üzerinde kurulu güç var. Bu kurulu güçte şuana kadar devreye aldığımız 360,5 MWp kurulu gücümüz ile CW Enerji’nin payı büyük. Ayrıca araç şarj istasyonları için de çalışıyoruz. Bizim farkımız şu olacak; güneşten enerjiyi alıp, depolayıp oradan araçları şarj edebiliyor olacağız. Şöyle bir şey düşünün; şebekenin olmadığı yerde bir güneş santrali, enerji depolanıyor ve aracınızı fosil yakıtla değil, enerjiyle dolduruyorsunuz.

İhracatın payını artırmayı hedefliyor

Şirketin cirosu içerisinde ihracatın payı yüzde 4.9 seviyesinde. Sarvan bunun sebebini şöyle açıklıyor: Küresel kurulu güneş enerjisi gücünün 2021 yılında 892 GWp olduğu, 2050 yılında 11 bin 065 GWp’a ulaşacağı ve 2021 ile 2050 yılları arasında yıllık bileşik büyüme oranının yüzde 9.1 olacağı öngörülüyor. 2027 içerisinde güneş enerjisi toplam kurulu güç kapasitesinin yüzde 22.2’ye ulaşarak kömür enerjisini geçmesi bekleniyor.

Dolayısı ile tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de talep çok yüksek. Bizim de önceliğimiz yurt içi talebi karşılayabilmek. Önümüzdeki 10 yıl sektörün 7/24 ve tam kapasite çalışacağını düşünüyorum. Öte yandan CW Enerji olarak bağlı ortaklığımız aracılığıyla Almanya’ya bir showroom kurduk ve talepleri dinlemeye başladık. Amacımız ileride Almanya’nın ardından tüm Balkanlar’a hizmet vermek. Türkiye’den Almanya’ya Almanya’dan da Avrupa ülkeleri ve Balkanlar’ı hedefliyoruz. Özetle ihracatın ciro içindeki payı kademeli olarak artacak.

Dünya markası olmak için halka arz

Her şirketin halka arzda kendi yapısına uygun bir amacı ve hedefi var. Peki CW Enerji’nin motivasyonu ne?

Sarvan şöyle açıklıyor: Hedefimiz büyüme hedeflerimizi sürdürüp bir dünya markası olmak. Öte yandan hem teknolojik hem de nakit akışı açısından güçlü bir yapımız var. Bu yapıyla kurumsallaşmak, hesap verebilir şeffaf bir şirket olmak temel amacımız. Kurumsallaşmak global rekabette güçlü olmak için şart ayrıca.

Halka arz geliri nerede kullanılacak?

Sermaye artışından elde edilecek gelir, başta işletme sermayesinin güçlendirilmesi olmak üzere yatırım ve modernizasyon harcamaları, lisanslı veya lisanssız işletmede olan GES santral alımları kendi tüketimimize yönelik çatı ve arazi GES santralleri ve finansman maliyetlerinin azaltılması için kullanılacak. Ortak satışı gelirinin büyük bölümü ise ihtiyaç olması halinde 30 gün boyunca fiyat istikrarı işlemlerinde değerlendirilecek.

Sıfır karbona inanan yatırımcılarla yürümek istiyor

Sarvan’ın gönlünden geçen, halka arzla birlikte karbon ayak izinin sıfırlanmasına inanan yatırımcılarla ortak olmak. Halka arza katılacak yatırımcılara da bir mesajı var: Değer yatırımı yapmayı düşünenlerin bize yatırım yapmasını dilerim.

Sarvan, “Sektördeki konumumuz, marka bilinirliliğimiz, yaygın satış kanalı ağımız, tecrübeli yönetimimiz ve güçlü finansal performansımız ile fark yaratıyoruz. Gücümüzü güneşten alıyoruz. Halka arz sonuçta bir finansman kaynağı yöntemi ama sadece para kazanmak isteyenlerin değil aynı zamanda değer yatırımını düşünenlerin bize ortak olmasını isterim.

Çünkü CW Enerji kurulduğu 2010 yılından bu yana kar dağıtımı yapmadı. Kazanılan para yenilenebilir enerjiye yatırıldı. Dolayısı ile gönlümden geçen çevre bilinci olanların, çevre dostlarının yatırım yapmasını arzu ederim. Kısa vadeli bakan yatırımcıların değil. İstikrarlı bir şekilde bize güvenip teknolojiye güvenip, güneşe güvenip karbon ayak izinin sıfırlanmasına inanan insanlarla yol almak isterim” diyor.