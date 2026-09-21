Daiichi Elektronik halka arz yolunda: SPK'dan ilk aşamaya onay

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Doğan Şirketler Grubu Holding (DOHOL) ve Karel Elektronik (KAREL), ortak iştirakleri Daiichi Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin halka açılma sürecine ilişkin önemli bir gelişmeyi Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) duyurdu.

Şirketin esas sözleşmesinin halka arz amacıyla Sermaye Piyasası Mevzuatı ile uyumlu hale getirilmesi ve kayıtlı sermaye sistemine geçişine izin verilmesi talebi Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından olumlu karşılandı.

Daiichi'nin çoğunluk hissesi Karel'de

Karel Elektronik, Daiichi Elektronik'in yüzde 54 oranındaki payına sahip bulunuyor. Şirket, daha önce 14 Nisan 2026'da duyurduğu halka açılma süreci kapsamında esas sözleşme değişikliği ve kayıtlı sermaye sistemine geçiş başvurusunun SPK tarafından onaylandığını açıkladı.

Doğan Holding ortaklığını Öncü GSYO üzerinden sürdürüyor

Doğan Holding ise bağlı ortaklığı Öncü Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı üzerinden Daiichi Elektronik'te doğrudan yüzde 25 ve dolaylı yüzde 21,6 olmak üzere toplam yüzde 46,6 paya sahip.

Doğan Holding de 13 Nisan 2026 tarihli önceki açıklamasına atıfta bulunarak, Daiichi Elektronik'in halka açılma amacıyla yaptığı esas sözleşme değişikliği ve kayıtlı sermaye sistemine geçiş başvurusunun SPK tarafından olumlu karşılandığını bildirdi.

Şirketin odağında otomotiv elektroniği bulunuyor

Daiichi Elektronik, küresel otomotiv endüstrisine yönelik ileri teknoloji bilgi-eğlence sistemleri, navigasyon ve akıllı bağlantı çözümleri geliştiriyor. Şirket, OEM standartlarında üretim yaparak küresel otomobil markalarına multimedya sistemleri ve elektronik komponentler sağlıyor.

SPK'nın verdiği onay, Daiichi Elektronik'in halka açılma sürecindeki hazırlık aşamalarından birinin tamamlanması anlamına geliyor.