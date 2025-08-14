  1. Ekonomim
Damla Kent projesine ilişkin gayrimenkul sertifikaları bugün işleme açılacak

Başakşehir ile Sultangazi arasına inşa edilecek olan Damla Kent projesine ilişkin gayrimenkul sertifikaları bugün Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayacak.

Damla Kent projesine ilişkin gayrimenkul sertifikaları bugün işleme açılacak
Türkiye'de 2017 yılından sonra ilk kez gayrimenkul sertifikası halka arzı gerçekleşti.

Emlak Konut liderliğinde başlatılan Damla Kent projesinin halka arzına neredeyse iki kat talep geldi ve tüm sertifikalar satıldı.

21.4 milyar liralık halka arz büyüklüğüne ulaşan Damla Kent projesinin sertifikaları bugün Borsa İstanbul'da işleme başlayacak.

Marjlar daraltıldı

DMLKT koduyla işlem sırası açılacak sertifikalar için ilk işlem gününde baz fiyat 7,59 TL, maksimum emir değeri 5 milyon lira ve fiyat marjı yüzde 5 olarak uygulanacak.

