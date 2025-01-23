Destek Faktoring talep toplama tarihi belli oldu

Destek Finans Faktoring AŞ'nin halka arzında 29-30-31 Ocak tarihlerinde talep toplanacak.

Destek Finans Faktoring'in 250 milyon TL olan sermayesinin 333 milyon 333 bin 333 TL'ye bedelli artırımı sırasında oluşan 83 milyon 333 bin 333 TL payın halka arzı gerçekleştirilecek.

1 TL nominal değerli paylar 46,98 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.

Halka arzın büyüklüğü 3 milyar 915 milyon TL olurken, halka açıklık oranı %25 olacak.